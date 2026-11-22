Συνελήφθη ένας 44χρονος στην Αθήνα, ενώ οι Αρχές αναζητούν έναν 49χρονο συνεργό του, καθώς από τις έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν 35 έργα τέχνης που αποδείχθηκαν απομιμήσεις

Έργα τέχνης αξίας έως και 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αποδείχθηκαν πλαστά, εντόπισε το ελληνικό FBI στην Αττική, εξιχνιάζοντας υπόθεση παράνομης διακίνησης. Πρόκειται για πίνακες που παρουσιάζονταν ως δημιουργίες γνωστών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, χωρίς όμως να είναι αυθεντικοί.

Για τη διακίνηση των πλαστών έργων συνελήφθη ένας 44χρονος στην Αθήνα, ενώ οι Αρχές αναζητούν έναν 49χρονο συνεργό του. Από τις έρευνες εντοπίστηκαν δεκάδες πίνακες, η συνολική αξία των οποίων θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον ήταν γνήσια.

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Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για δύο πίνακες που είχαν αναρτηθεί προς πώληση σε δημοφιλές σάιτ αγοραπωλησιών. Τα έργα παρουσιάζονταν ως δημιουργίες καταξιωμένου ζωγράφου και συνοδεύονταν από πιστοποιητικά γνησιότητας, τα οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ήταν πλαστά.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προχωρούν σε έλεγχο των σχετικών αγγελιών. Η έρευνα αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.

Η συναλλαγή των 5.150 ευρώ που οδήγησε στη σύλληψη

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 44χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου συνεργού του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, οι Αρχές εντόπισαν τον 44χρονο στον σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο.

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Οι συγκεκριμένοι πίνακες προορίζονταν για πώληση, με το συνολικό αντίτιμο να έχει οριστεί στα 5.150 ευρώ. Ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 49χρονου συνεργού του, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, παρουσία εισαγγελέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,

2.750 ευρώ,

97 χρυσές λίρες,

4 χρυσά γαλλικά νομίσματα και

2 πολύτιμοι λίθοι.

Τα κατασχεθέντα έργα τέχνης εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και ασφάλισης έργων. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για απομιμήσεις και όχι αυθεντικά έργα.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η συνολική αξία των έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν περίπου στο ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση της έκτασης της παράνομης δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκής επιπλέον προσώπων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος συνεργός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν διατεθεί και άλλα πλαστά έργα στην αγορά, το εύρος της δραστηριότητας των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο συμμετοχής επιπλέον προσώπων.