Καταγγελίες, εξώδικα, ματαιωμένες στειρώσεις και πέντε συλλήψεις εθελοντών: Η μακρά αντιπαράθεση γύρω από τη δωρεάν κτηνιατρική προσφορά και το ερώτημα αν πίσω από την επίκληση της νομιμότητας κρύβεται και η υπεράσπιση συντεχνιακών συμφερόντων.

Στις 21 Οκτωβρίου 2020, σε χωριό του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, πέντε Γερμανοί εθελοντές, τέσσερις κτηνίατροι και μία συνεργάτιδά τους, συνελήφθησαν αντί να συνεχίσουν τις δωρεάν στειρώσεις ζώων, με την Αστυνομία να ανακοινώνει ότι κατηγορούνταν για λειτουργία κτηνιατρείου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και τη γερμανική οργάνωση που τους υποστήριζε να καταγγέλλει τη διακοπή της δράσης και την κράτησή τους επί 28 ώρες.

Σε μια χώρα η οποία αγωνίζεται να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων, η δωρεάν κτηνιατρική προσφορά μπορεί να καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πότε ο επιστημονικός έλεγχος μετατρέπεται σε συντεχνιακή περιφρούρηση;

Η προστασία της δημόσιας υγείας και της ευζωίας των ζώων συνυπάρχει, στα ίδια επίσημα έγγραφα, με την υπεράσπιση επαγγελματικών συμφερόντων, γεννώντας ένα ερώτημα το οποίο ουδείς μπορεί να παρακάμψει: πότε ο αναγκαίος επιστημονικός έλεγχος μετατρέπεται σε συντεχνιακή περιφρούρηση;

Το αρχείο του ίδιου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου είναι αποκαλυπτικό. Τον Οκτώβριο του 2013, στις Σέρρες, ο ΠΚΣ κατήγγειλε πρόγραμμα με αλλοδαπούς κτηνιάτρους και ακολούθησαν εξώδικα και εισαγγελική αναφορά, με τον Σύλλογο να διαμαρτύρεται ρητά επειδή ο δήμος επέλεγε ξένους αντί Ελλήνων κτηνιάτρων.

Το 2016, στον Τύρναβο, ακολούθησε νέα εξώδικη παρέμβαση για πρόγραμμα σε συνεργασία με γερμανική φιλοζωική οργάνωση.

Το 2017, στα Χανιά, η ματαίωση εθελοντικών στειρώσεων προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος επισήμανε ότι 1.500 ζώα περίμεναν τότε να στειρωθούν και πως η προσφορά δωρεάν υπηρεσιών και αναλωσίμων θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με ευγνωμοσύνη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ιστορία έχει και συνέχεια που δεν χωρά εύκολα στο αφήγημα περί επικίνδυνων εθελοντών: σύμφωνα με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η μήνυση του ΠΚΣ για τις στειρώσεις στα Χανιά τέθηκε στο αρχείο ως «νόμω αβάσιμη», ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε νέα δράση.

Στη Σητεία, το 2017, φιλοζωικό σωματείο κατήγγειλε παρέμβαση ιδιωτών κτηνιάτρων σε χώρο στειρώσεων, ενώ το 2021 στη Λάρισα αστυνομικός έλεγχος, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, διέκοψε προσωρινά πρόγραμμα που, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθούν παρανομίες.

Όταν η καταγγελία προηγείται της στείρωσης

Η πρακτική των θεσμικών παρεμβάσεων συνεχίστηκε. Τον Μάιο του 2024, στο Ίλιον, ο ΠΚΣ ανακοίνωσε ότι απέστειλε καταγγελία στον δήμο, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στην Αστυνομία και στην Εισαγγελία, καταγράφοντας ως αποτέλεσμα την άμεση απόσυρση δημοτικής ανάρτησης για πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων, ενώ η οργάνωση Vets in Action υποστήριξε ότι η δράση ακυρώθηκε.

Διαφήμιση

Την ίδια χρονιά, στη Μυτιλήνη, ο Σύλλογος παρενέβη για προγραμματισμένες στειρώσεις από Δανούς εθελοντές, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει δικό του δίκτυο και δεν απαιτείται η έλευση αλλοδαπών κτηνιάτρων. Στην Αίγινα, οι καταγγελίες επεκτάθηκαν σε δράση του Zero Stray Pawject, ακόμη και στη λήψη δειγμάτων DNA, μια πράξη διαφορετική από τη χειρουργική στείρωση.

Το 2026, οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν στο Χαλάνδρι και στη Ναυπακτία, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου ο ΠΚΣ ζήτησε έλεγχο δημοτικής συνεργασίας με το Zero Stray Pawject επικαλούμενος μεταξύ άλλων «αθέμιτο ανταγωνισμό», και εκ νέου στη Ναυπακτία τον Νοέμβριο, με αναφορά στην Εισαγγελία για τις συνθήκες δράσης Γερμανών εθελοντών.

Ασφαλώς, η στείρωση είναι χειρουργική πράξη που απαιτεί επιστημονική επάρκεια, κατάλληλους χώρους, ασφαλή αναισθησία και μετεγχειρητική φροντίδα.

Διαφήμιση

Ωστόσο, το άρθρο 10 του Ν. 4830/2021 επιτρέπει ρητά δωρεάν στειρώσεις αδέσποτων από εθελοντές κτηνιάτρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η επίκληση της ασφάλειας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε τεκμήριο ενοχής για κάθε εθελοντική πρωτοβουλία.

Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιος ο ΠΚΣ διαθέτει δίκτυο εθελοντών κτηνιάτρων, το οποίο τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποίησε 100 στειρώσεις αδέσποτων γατών στο Άστρος Κυνουρίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες ανακοινώσεις του, το ίδιο δίκτυο είχε πραγματοποιήσει άλλες 100 στειρώσεις στην περιοχή το 2025, περίπου 60 στην Καλαμάτα και 274 στο Ξυλόκαστρο και στο Κιάτο το 2024, αριθμοί που, μολονότι δεν συνιστούν πλήρη απολογισμό της δραστηριότητάς του, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 2013 μία και μόνο αποστολή Ευρωπαίων εθελοντών είχε πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τον Φιλοζωικό Όμιλο Σερρών, 531 στειρώσεις μέσα σε μόλις 21 ημέρες, παρά τις παρεμβάσεις του ΠΚΣ. Το 2014, μάλιστα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία κατήγγειλε ότι ο Δήμος Σερρών ακύρωσε προγραμματισμένη ευρωπαϊκή εθελοντική αποστολή επικαλούμενος συνεργασία με το δίκτυο του ΠΚΣ, ισχυρισμό τον οποίο ο δήμος απέρριψε, πραγματοποιώντας στη συνέχεια πρόγραμμα με Έλληνες εθελοντές.

Διαφήμιση

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσφορά των κτηνιάτρων που συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτές τις δράσεις, το ερώτημα, όμως, παραμένει αμείλικτο: μήπως οι αποσπασματικές αυτές πρωτοβουλίες κινδυνεύουν να λειτουργήσουν περισσότερο ως επικοινωνιακό άλλοθι παρά ως ουσιαστική απάντηση σε ένα πρόβλημα εθνικής κλίμακας, όταν ο ίδιος φορέας που προβάλλει τις δικές του δωρεάν στειρώσεις αντιμετωπίζει με καταγγελίες, εξώδικα και εισαγγελικές αναφορές τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων; Διότι, τελικά, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν οι δωρεάν στειρώσεις είναι αποδεκτές, αλλά ποιος δικαιούται να τις πραγματοποιεί και ποιος αποφασίζει ποιες συνεργασίες θεωρούνται θεμιτές.

Γιατί όσο η διαχείριση των αδέσποτων αντιμετωπίζεται και ως πεδίο υπεράσπισης επαγγελματικών κεκτημένων, το τίμημα δεν το πληρώνουν όσοι υπογράφουν εξώδικα.

Το πληρώνουν τα ζώα που εξακολουθούν να γεννιούνται, να εγκαταλείπονται και να πεθαίνουν στον δρόμο, την ώρα που η πρόληψη, αντί να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δημόσια υποχρέωση, κινδυνεύει να μετατραπεί σε αντικείμενο συντεχνιακής διαμάχης.