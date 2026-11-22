Ο 46χρονος ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί ξανά τον Kevin McCallister ενσαρκώνοντας πλέον τον ρόλο του πατέρα, σε σενάριο και παραγωγή των Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ

Μία από τις ταινίες-ορόσημο της δεκαετίας του 1990, η οποία καθιερώθηκε ως χριστουγεννιάτικο έθιμο για πολλές γενιές, ετοιμάζεται να αποκτήσει συνέχεια με τον αρχικό της πρωταγωνιστή. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον ρόλο που τον ανέδειξε παγκοσμίως, καθώς η Disney δρομολογεί ένα νέο σίκουελ της κλασικής σειράς «Home Alone».

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Μάθιου Μπελόνι στο Puck, ο Κάλκιν πραγματοποίησε φέτος συνάντηση με στελέχη της Disney, όπου τους παρουσίασε τη δική του ιδέα για το νέο «Home Alone» και εκείνοι την ενέκριναν. Όπως αναφέρει το Deadline, ο 46χρονος ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί ξανά τον Kevin McCallister, 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, ενσαρκώνοντας πλέον τον ρόλο του πατέρα.

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Η ομάδα παραγωγής και το ιστορικό της σειράς

Το σενάριο και την παραγωγή του εγχειρήματος έχουν αναλάβει ο Σεθ Ρόγκεν και ο Έβαν Γκόλντμπεργκ, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Κάλκιν για τη διαμόρφωση της ιστορίας. Όπως επισημαίνει ο Guardian, το δίδυμο έχει πρόσφατη συνεργασία με τη Disney, έχοντας εργαστεί σε τηλεοπτικό αφιέρωμα για τους Muppets.

Η πρωτότυπη ταινία έκανε πρεμιέρα το 1990, αποφέροντας 476 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις πιο εμπορικές ταινίες της χρονιάς. Ακολούθησε το 1992 το «Home Alone 2: Lost in New York», επίσης με πρωταγωνιστή τον Κάλκιν, το οποίο συγκέντρωσε 359 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν τρεις ακόμη ταινίες της σειράς χωρίς τη συμμετοχή του, ενώ το 2021, μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney, κυκλοφόρησε ένα reboot μέσω streaming.

Ο ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τον Kevin σε διαφήμιση της Google το 2018, ενώ φέτος συμμετείχε και στη χριστουγεννιάτικη καμπάνια των McDonald’s. Ήδη από το 2025, σε εκδήλωση για την επέτειο της ταινίας, ο Κάλκιν είχε περιγράψει το δικό του όραμα για τη συνέχεια: «Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος και μεγαλώνω ένα παιδί. Δουλεύω πολύ σκληρά, δεν του δίνω αρκετή προσοχή, εκείνο θυμώνει και κάποια στιγμή βρίσκομαι κλειδωμένος έξω από το σπίτι».

Στο συγκεκριμένο σενάριο, τις παγίδες στήνει πλέον ο γιος, προσδίδοντας στο σπίτι έναν συμβολικό ρόλο στη σχέση πατέρα και παιδιού.