Life Style

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τελευταίες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Δομινικανή Δημοκρατία

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τελευταίες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Δομινικανή Δημοκρατία
09/11/2026, 10:15
TANEA Newsroom
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Τις τελευταίες στιγμές των διακοπών της στη Δομινικανή Δημοκρατία απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Η ηθοποιός βρίσκεται στο νησί Σαόνα. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της, ποζάροντας με μαγιό δίπλα στη θάλασσα.

Οι διακοπές, ωστόσο, φτάνουν στο τέλος τους και όπως αποκάλυψε σε story το βράδυ της Κυριακής, την περιμένει ένα μακρύ ταξίδι επιστροφής, καθώς θα χρειαστεί «24 ώρες για την επιστροφή στο σπίτι».

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Κλέλια Ανδριολάτου

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