Όπως αναφέρει η οργάνωση CfA, η Ζακαράια είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος σε τουλάχιστον 18 εμφανίσεις της στο Fox News από τον Μάρτιο του 2025

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλιφόρνια ξεκίνησε έρευνα για το εάν η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, παραβίασε τη νομοθεσία της πολιτείας, παρουσιάζοντας επανειλημμένα τον εαυτό της ως δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με επιστολή που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Δικηγορικός Σύλλογος επιβεβαίωσε στις 6 Νοεμβρίου την έναρξη έρευνας, κατόπιν καταγγελίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Campaign for Accountability (CfA) που είχε υποβληθεί στις 14 Οκτωβρίου.

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Η καταγγελία υποστηρίζει ότι η Ζακαράια εμφανιζόταν ως δικηγόρος σε τηλεοπτικές εκπομπές και επαγγελματικές δραστηριότητες, χωρίς να έχει περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις και χωρίς να είναι εγγεγραμμένη σε δικηγορικό σύλλογο κάποιας πολιτείας.

Οι καταγγελίες για τις επαγγελματικές της ιδιότητες

Σύμφωνα με την οργάνωση CfA, η Ζακαράια εμφανίστηκε με την ιδιότητα της δικηγόρου σε τουλάχιστον 18 εκπομπές του Fox News από τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι παρείχε υπηρεσίες εξωτερικής νομικής συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation).

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο επαγγελματικό της ιστορικό εμφανιζόταν επίσης ως γενική νομική σύμβουλος πλήρους απασχόλησης της οργάνωσης Fix California, από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

«Η κυρία Ζακαράια έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα ως δικηγόρος, προκειμένου να ενισχύσει τη φήμη και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτική νομική σχολιάστρια και πλέον ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της CfA, Μισέλ Κούπερσμιθ, ζητώντας από τον Δικηγορικό Σύλλογο να διερευνήσει εάν παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα προσόντα της.

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Εκπρόσωπος της Ζακαράια απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» και «πολιτικά υποκινούμενες», σε δήλωση που παραχώρησε στους Los Angeles Times.

Τι προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας

Η νομοθεσία της Καλιφόρνια απαγορεύει σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν άδεια από τον πολιτειακό Δικηγορικό Σύλλογο να παρουσιάζονται ως δικηγόροι ή να ασκούν νομικό επάγγελμα.

Η παραβίαση της συγκεκριμένης διάταξης συνιστά πλημμέλημα και μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και ενός έτους σε κομητειακή φυλακή ή με χρηματικό πρόστιμο έως 1.000 δολάρια, ή και με τις δύο ποινές.

Η Ζαχαρία ανακοινώθηκε ως νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση της Καρολάιν Λίβιτ, η οποία είχε αναλάβει τη θέση μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Κατά την ανακοίνωση του διορισμού της, ο Αμερικανός πρόεδρος την παρουσίασε ως δικηγόρο, μολονότι η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την ανάληψη του αξιώματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το THE HILL, δημοσιεύματα που ακολούθησαν την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη Ζακαράια στον Λευκό Οίκο αποκάλυψαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως είχε επιτύχει στις εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου σε οποιαδήποτε πολιτεία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση έπειτα από μόλις πέντε ημέρες.