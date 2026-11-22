Η διαδικασία για τον 86χρονο Βρετανό ηθοποιό πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας νερό, αλκαλικές ουσίες και θερμότητα για την επιτάχυνση της φυσικής αποσύνθεσης

Μια διαφορετική επιλογή για την τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού έκανε η οικογένεια του Σερ Πάτρικ Στιούαρτ, επιλέγοντας την αλκαλική υδρόλυση, μια μέθοδο διαχείρισης της σορού που αποτελεί εναλλακτική τόσο της παραδοσιακής ταφής όσο και της αποτέφρωσης.

Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός, γνωστός παγκοσμίως από τους ρόλους του ως κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρντ στο «Star Trek» και ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men», έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 86 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

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Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, αντιμετώπιζε νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια με σωμάτια Lewy, ενώ ως τελικό συμβάν καταγράφηκε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η διαδικασία της αλκαλικής υδρόλυσης πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου.

Τι είναι, όμως, η αλκαλική υδρόλυση;

Πρόκειται για μια μέθοδο που επιταχύνει τη φυσική διαδικασία αποσύνθεσης, χρησιμοποιώντας νερό, αλκαλικές ουσίες και θερμότητα, αντί για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις φλόγες ενός αποτεφρωτηρίου. Η σορός τοποθετείται σε ειδικό, σφραγισμένο θάλαμο, όπου, υπό ελεγχόμενες συνθήκες, ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα σε λίγες ώρες.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι θραύσματα οστών, τα οποία επεξεργάζονται σε λεπτή λευκή σκόνη και παραδίδονται στους οικείους, καθώς και ένα υγρό απόβλητο, αποτελούμενο κυρίως από νερό και διαλυμένες οργανικές και ανόργανες ουσίες, το οποίο διαχειρίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

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Περιβαλλοντικά ηπιότερη

Η μέθοδος προβάλλεται ως περιβαλλοντικά ηπιότερη επιλογή σε σχέση με την παραδοσιακή αποτέφρωση, καθώς απαιτεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια και δεν παράγει άμεσες εκπομπές καύσης. Παράλληλα, η διαδικασία μπορεί να αποδώσει μεγαλύτερη ποσότητα οστικής σκόνης σε σχέση με την αποτέφρωση με φλόγα.

Σε αρκετές χώρες

Η αλκαλική υδρόλυση εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν προβλέπεται ακόμη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ δεν λειτουργούν αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Η επιλογή της οικογένειας Στιούαρτ φέρνει έτσι στο προσκήνιο μια διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση του θανάτου: μια διαδικασία που, αντί για τη φωτιά ή την επιστροφή στο χώμα, επιλέγει το νερό ως μέσο του τελευταίου αποχαιρετισμού.