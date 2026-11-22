Το σύστημα ανίχνευσε τη θερμότητα από ψησταριά με κάρβουνα που βρισκόταν πίσω από την πινακίδα, προκαλώντας την αυτόματη ενεργοποίησή του σύμφωνα με το κέντρο

Ένα ιδιαίτερο συμβάν που έλαβε χώρα στον χώρο εστίασης του χιονοδρομικού κέντρου Γουανλόνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας, κατέστη viral, καθώς αρχικά εκλήφθηκε ως δυσλειτουργία συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Σε οπτικό υλικό από τις 19 Νοεμβρίου, καταγράφεται αυτόματος μηχανισμός πυρόσβεσης στην οροφή να εκτοξεύει νερό προς την επιγραφή ενός πάγκου όπου πωλούνται ψητά, η οποία φέρει παράσταση με φλόγες. Το στιγμιότυπο προκάλεσε ειρωνικά σχόλια, καθώς δημιουργήθηκε η εντύπωση πως το σύστημα εξέλαβε το σχέδιο ως πραγματική εστία φωτιάς.

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Η επίσημη τοποθέτηση

Ωστόσο, η εξήγηση που δόθηκε από το χιονοδρομικό κέντρο διαφοροποιείται. Εκπρόσωποι της επιχείρησης ανέφεραν στην κινεζική εφημερίδα Yangtse Evening Post ότι η συσκευή ανίχνευσε τη θερμότητα από ψησταριά με κάρβουνα που ήταν τοποθετημένη πίσω από την πινακίδα, προκαλώντας την αυτόματη ενεργοποίησή της. Καθώς η επιγραφή βρισκόταν μπροστά από την πηγή θερμότητας, η δέσμη του νερού έδινε την ψευδαίσθηση ότι στόχευε τις τυπωμένες φλόγες.

Πελάτισσα που μίλησε στην ίδια εφημερίδα ανέφερε πως είχε παραγγείλει σουβλάκι αρνιού και η εκτόξευση του νερού ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη του ψησίματος. Το προσωπικό απενεργοποίησε το σύστημα και προχώρησε στον καθαρισμό του σημείου, με τον χώρο να επαναλειτουργεί έπειτα από περίπου 20 λεπτά. Όπως ανακοίνωσε το χιονοδρομικό κέντρο, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η ψησταριά μετακινήθηκε σε νέα θέση ώστε να αποτραπεί μελλοντική ανάλογη ενεργοποίηση.

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