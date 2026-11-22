Γυναίκα σηκώνει το χέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη βία και την κακοποίηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημερωτικό σημείωμα ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού σχολείου προς την Εισαγγελία για την προστασία της ανήλικης κόρης του

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται στις αρχές Δεκεμβρίου ένας 45χρονος από τον Βόλο, κατηγορούμενος για βιασμό της ανήλικης κόρης του, γενετήσια πράξη με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και κατάχρηση ανηλίκου. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο άνδρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη νοητική ευαλωτότητα και την εμπιστοσύνη του παιδιού, ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από παρέμβαση ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού σχολείου.

Ο 45χρονος κατηγορείται ότι προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της κόρης του, η οποία κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελέστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, στον Βόλο.

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την «πνευματική αδυναμία και την ανωριμότητα» της ανήλικης, προκειμένου να προχωρήσει στις πράξεις που του αποδίδονται.

Πώς κράτησε κρυφές τις πράξεις

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ο 45χρονος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του περίπου μία φορά την εβδομάδα. Μάλιστα, φέρεται να είχε επινοήσει συγκεκριμένη δικαιολογία, προκειμένου το παιδί να μην παραξενευτεί από τη συμπεριφορά του και να μην αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Η ανήλικη, έχοντας εμπιστοσύνη στον πατέρα της, φέρεται να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σημασία και τη σοβαρότητα των πράξεων.

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Στο παραπεμπτικό βούλευμα επισημαίνεται ότι, παρότι το παιδί είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως η συμπεριφορά αυτή ενδεχομένως δεν ήταν φυσιολογική, είχε εκφράσει απορία για το εάν αντίστοιχες πράξεις συνέβαιναν και σε άλλες οικογένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 45χρονος βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του από το 2016 και ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Η παρέμβαση της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης αποδείχθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κινητοποίηση της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού Γυμνασίου του Βόλου.

Οι δύο επαγγελματίες απέστειλαν ενημερωτικό σημείωμα στην Εισαγγελία, επισημαίνοντας στοιχεία που προκαλούσαν ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης και την προστασία της ανήλικης.

Συγκεκριμένα, το παιδί παρουσίαζε ελλιπή σχολική φοίτηση, ενώ είχαν διαπιστωθεί ενδείξεις πλημμελούς γονικής εποπτείας.

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Παράλληλα, χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντός του εκτιμήθηκε ότι το εξέθεταν σε αυξημένο κίνδυνο θυματοποίησης.

Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας διατάχθηκε έρευνα, η οποία οδήγησε στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι αναφέρει το παραπεμπτικό βούλευμα

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο κατηγορούμενος φέρεται να τέλεσε κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της ανήλικης.

Το δικαστικό έγγραφο αναφέρεται επίσης στην ιδιαίτερα χαμηλή νοητική ικανότητα του παιδιού και στην εκμετάλλευση της συγκεκριμένης κατάστασης από τον κατηγορούμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο 45χρονος ήταν ο πατέρας της ανήλικης και, ως εκ τούτου, πρόσωπο που είχε την ευθύνη της φροντίδας και της προστασίας της.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και κατάχρηση ανηλίκου.

Απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης στα 100 μέτρα

Στον 45χρονο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Επιπλέον, του έχει απαγορευτεί να προσεγγίζει την ανήλικη κόρη του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εξετάσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.