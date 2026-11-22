Ο 87χρονος προπονητής εμφανίζεται σε βίντεο να τραγουδά επιτυχίες των Διονυσίου και Πάριου μέσα σε φούρνο, αποδεικνύοντας πως διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με την Ελλάδα

Παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την παρουσία του στους πάγκους των ελληνικών ομάδων, ο Γιάτσεκ Γκμοχ εξακολουθεί να διατηρεί έναν ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα.

Ο γνωστός προπονητής, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρωταγωνιστεί σε ένα απολαυστικό βίντεο. Σε αυτό, εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος μέσα σε έναν φούρνο, τραγουδώντας επιτυχίες των Διονυσίου και Πάριου, ενώ δηλώνει με υπερηφάνεια ότι είναι Έλληνας.

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Ο Πολωνός τεχνικός, ο οποίος αγαπήθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει ούτε τη γλώσσα ούτε τις συνήθειες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

O κορυφαίος Γιάτσεκ Γκμοχ, στα 87 του, με απίστευτη ζωντάνια τραγουδάει στα ελληνικά… Κόουτς σε ευχαριστούμε για όλα! https://t.co/vik7Xk86K3 — Marka2‼️ (@Marka2free) November 21, 2026