Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, ο 44χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδοχικές περιπέτειες, αρχής γενομένης από ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Λάρισα, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή

Μια δύσκολη προσωπική διαδρομή, σημαδεμένη από ένα σοβαρό ατύχημα, πολυήμερη νοσηλεία στην εντατική και ένα επεισόδιο με αστυνομικούς, είχε προηγηθεί του θανάτου του 44χρονου Στέλιου Βουλγαράκη. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο διαμέρισμά του στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το onlarissa, μέσα σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, ο 44χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδοχικές περιπέτειες, αρχής γενομένης από ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Λάρισα, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

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Το σοβαρό ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 31ης Ιουλίου, όταν ο Στέλιος Βουλγαράκης κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Ογλ, στο κέντρο της Λάρισας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του onlarissa.gr, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήρθε σε επαφή με πεζό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Αρχικά δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του τραυματισμού του και επέστρεψε στο σπίτι του. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και οι γονείς του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 44χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του. Σύμφωνα με την οικογένειά του, παρέμεινε σε κώμα για περίπου 15 ημέρες.

Ο 44χρονος κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο και να επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας ωστόσο μπροστά του μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, οι γιατροί τού είχαν συστήσει να αποφεύγει οποιοδήποτε νέο χτύπημα, ιδιαίτερα στο κεφάλι, καθώς και να μην κυκλοφορεί χωρίς συνοδεία.

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Το επεισόδιο με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στις 29 Αυγούστου, λίγες εβδομάδες μετά το ατύχημα, ο 44χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο επεισοδίου με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη συνοικία των Αμπελοκήπων.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν ο 44χρονος, ο πατέρας του και ένας φίλος του. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, με τους τρεις συλληφθέντες να αφήνονται στη συνέχεια ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς, η οικογένεια υποστήριξε μια διαφορετική εκδοχή, καταγγέλλοντας ότι ο 44χρονος –παρά την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του λόγω του προηγούμενου ατυχήματος– τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και χρειάστηκε εκ νέου ιατρική φροντίδα.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί είχαν καταγράψει περιστατικό αντίστασης κατά τη διάρκεια ελέγχου.

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Η φωτιά στο διαμέρισμα και ο θάνατός του

Το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, όπου διέμενε ο 44χρονος.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον χώρο της κουζίνας, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Στέλιος Βουλγαράκης υπέστη ανακοπή καρδιάς και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 44χρονος κατέληξε.

Γειτόνισσα του 44χρονου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, όταν οι γονείς του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, άκουσε τη μητέρα του να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, φωνάζοντας «Το παιδί μου έσκασε».

Η ίδια αναφέρθηκε στην κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, καθώς και στην αναστάτωση που προκλήθηκε στη γειτονιά. Παράλληλα, περιέγραψε τον 44χρονο ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, εκφράζοντας τη θλίψη των κατοίκων για την απώλειά του.

Η κηδεία του 44χρονου

Για τους γονείς του, η απώλεια ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχαν βιώσει την αγωνία μιας σοβαρής περιπέτειας υγείας του και είχαν ανακουφιστεί όταν εκείνος κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Στέλιος Βουλγαράκης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Βιβή, και την κόρη τους, Μαρκέλα.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) στη Λάρισα.