Η αγωνιστική ομάδα GAZOO Racing της TOYOTA πρόκειται να λάβει μέρος σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια του Ράλι Ντακάρ του 2027. Στο πλαίσιο της 49ης έκδοσης του θρυλικού αυτού γεγονότος, η ομάδα θα συνδυάσει την καινοτόμο τεχνολογία με μια συγκεκριμένη ομαδική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της.

Το Ράλι Ντακάρ του 2027 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 9 έως τις 23 Ιανουαρίου. Ο αγώνας αποτελείται από 12 ειδικές διαδρομές, οι οποίες εκτείνονται σε μια συνολική διαδρομή μήκους 7.824 χιλιομέτρων. Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής απόστασης περιλαμβάνονται 4.341 χιλιόμετρα χρονομετρημένων διαδρομών. Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά από την Πορτογαλία και καταλήγει στο Μαρόκο, διασχίζοντας ένα έδαφος το οποίο χαρακτηρίζεται ως αμείλικτο και ερημικό.

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Ένα σκληρό περιβάλλον και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξέλιξη ανθρώπων και τεχνολογίας, επιταχύνοντας τη δέσμευση της GAZOO Racing Toyota να κατασκευάζει ολοένα και καλύτερα αυτοκίνητα που προέρχονται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η ομάδα GAZOO Racing της TOYOTA προετοιμάζεται να διεκδικήσει τη νίκη σε αγώνες rally-raid, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό οχήματα που είναι βασισμένα στο μοντέλο Toyota Hilux. Οι συγκεκριμένες αγωνιστικές εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με βάση την ένατη γενιά του θρυλικού Hilux, το οποίο είναι ευρέως γνωστό για την ανθεκτικότητά του ακόμα και όταν καλείται να λειτουργήσει κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Τα οχήματα αυτά έχουν κατασκευαστεί ειδικά προκειμένου να είναι σε θέση να αντέχουν τις ακραίες δυνάμεις που ασκούνται και βιώνονται κατά την οδήγηση εκτός δρόμου, όταν αυτή πραγματοποιείται με πλήρη ταχύτητα. Στο πλαίσιο της κατασκευής τους, τα οχήματα διαθέτουν ένα ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο, ενώ είναι εξοπλισμένα με ειδική ανάρτηση, καθώς και με αμορτισέρ και φρένα που έχουν ενισχυθεί για να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αξιοπιστία και απόδοση σε σκληρές συνθήκες. Τέλος, η απαιτούμενη ισχύς και η αποδοτικότητα των οχημάτων παρέχονται από κινητήρες, οι οποίοι είναι βασισμένοι στον 3,5 λίτρων V6 twin-turbo βενζινοκινητήρα V35A.

Ένας συναρπαστικός συνδυασμός νεότητας και εμπειρίας φέρνει αποδεδειγμένη απόδοση στο Ράλι Ντακάρ, θέληση για νίκη και ισχυρό ομαδικό πνεύμα στη σύνθεση οδηγών και πλοηγών της GAZOO Racing Toyota το 2027.

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Πορτογαλία και το Μαρόκο ως μέρος μιας κοινής ομαδικής προσέγγισης, όπου η GAZOO Racing Europe και η GAZOO Racing South Africa συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν μια ισχυρή σύνθεση GAZOO Racing TOYOTA.