Η ελληνική πρωτεύουσα συγκέντρωσε βαθμολογία 7,23 στα 10 εξεταζόμενη ανάμεσα σε 170 διεθνείς πόλεις, απέχοντας 0,33 μονάδες από την πρώτη στη λίστα Νέα Υόρκη

Πέρα από την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας ως πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες ετησίως, υφίσταται μια εναλλακτική καθημερινότητα για τους μόνιμους κατοίκους της.

Η κατάταξη και οι παράγοντες πίεσης

Η Αθήνα κατέλαβε την 7η θέση στη λίστα με τις πιο αγχωτικές πόλεις παγκοσμίως, καταγράφοντας βαθμολογία 7,23 στα 10. Η σχετική έρευνα εξέτασε 170 διεθνείς πόλεις, με την ελληνική πρωτεύουσα να απέχει μόλις 0,33 μονάδες από την κορυφή, όπου βρίσκεται η Νέα Υόρκη.

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Πέρα από τους έντονους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν κάθε μεγαλούπολη, η κατάταξη της Αθήνας αποδίδεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά το επίπεδο ζωής: το κυκλοφοριακό πρόβλημα και ο χρόνος των μετακινήσεων, το κόστος διαβίωσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και τα επίπεδα εγκληματικότητας.

Για τους κατοίκους, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν απλώς δείκτες μιας διεθνούς αξιολόγησης, αλλά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν: τη συχνή καθυστέρηση στους δρόμους, τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και τη συνεχή προσπάθεια για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.