Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEVs) διαμορφώθηκε στο 22% της συνολικής αγοράς, σημειώνοντας άνοδο έξι ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, το μερίδιο των εν λόγω οχημάτων κατέγραψε περαιτέρω αύξηση, φτάνοντας το 28%. Με άλλα λόγια, η εικόνα αυτή μεταφράζεται στο ότι, στους δέκα Ευρωπαίους καταναλωτές, οι τρεις επιλέγουν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Στην αύξηση του μεριδίου έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι αυτονομίες τους έχουν …εκτοξευθεί ( σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν), ενώ η παρουσία νέων μοντέλων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό παράγοντα που προσελκύει χιλιάδες πελάτες που αγοράζουν αυτοκίνητο που μπαίνει στην πρίζα! Φέτος αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά της Ευρώπη άλλα 70 με 80 νέα ηλεκτρικά ΙΧ. Και θα προστεθούν στα 150 με 200 που έχουν ήδη λανσαριστεί στις αγορές.

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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πατάνε γκάζι στην Ευρώπη, με μοντέλα που βγάζουν πρωταθλητή στα μερίδια. Όμως αναφέρεται σε μια νέα έκθεση της Transport & Environment (T&E), οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση άγγιξαν τα 1,64 εκατ. οχήματα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2026, σημειώνοντας άνοδο 45% σε ετήσια βάση.

Από τις φίρμες που έχουν ανεβάσει σημαντικά τις πωλήσεις τους τα τελευταία χρόνια είναι η Skoda, από τις πιο ανερχόμενες φίρμες στην ευρωπαϊκή αγορά. Η φίρμα ανέφερε προσφάτως, ότι, οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 41,3%, στις 167.400 μονάδες. Μαζί με τα plug-in υβριδικά, έφτασαν τις 203.100 (+34,7%). Πρωταγωνιστικό ρόλο με μεγάλα μερίδια έχουν τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq που κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών. Το Elroq, ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σλοβακία, ενώ το καθιερωμένο Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών της Τσεχίας και παρουσία στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.