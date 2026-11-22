Το νέο Dacia Duster με το σύστημα Tribrid 150 4x4 auto μειώνει το κόστος χρήσης έως και 30% και προσφέρει συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.500 χιλιόμετρα

Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 %.

Σχεδόν τέσσερις στους 10 πελάτες της Dacia επιλέγουν σήμερα για το όχημά τους κινητήρα διπλού καυσίμου. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία είναι αποδεδειγμένα αξιόπιστη, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται ως οικονομική στη χρήση και απλή στη λειτουργία της. Η συγκεκριμένη επιλογή τεχνολογίας ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι οδηγοί.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σήμερα, με τις τιμές των υγρών καυσίμων (βενζίνης – diesel) να αγγίζει ή και να ξεπερνάει τα 2,2€, η αξία του να μπορείς να κινείσαι με υγραέριο κίνησης, με τιμή έως και 60% χαμηλότερη της βενζίνης, είναι ανεκτίμητη.

Η Dacia εξοπλίζει και το νέο Duster με το καινοτόμο και μοναδικό παγκοσμίως σύστημα κίνησης Tribrid 150 4×4 auto. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα κίνησης, με τετρακίνηση που επεκτείνει τις δυνατότητες κίνησης του και εκτός ασφάλτο και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG). Στα πλεονεκτήματα του η αποδοτικότητα, η ευελιξία και η οικονομία, που είναι και το ζητούμενο στην σημερινή εποχή.

Αποτελείται από τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V (mild hybrid) και ισχύ 103 kW (140 ίππων) στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω, με συνδυαστική ισχύ 113 kW (154 ίππων), ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.

Η διάταξη του 2τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία. Εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση έως και τα 140 χλμ./ώρα. Στη θέση “neutral” (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία 2WD.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πόλη, κινείται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4×4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα έκδοση 4×4.

Με τις δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Dacia Duster εξασφαλίζει αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.