Αναστάτωση προκλήθηκε στις τάξεις της Μπόκα Τζούνιορς μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana, όταν ο Λεάντρο Παρέδες έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης.

Ο Αργεντινός μέσος χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε σε κοντινή κλινική για εξετάσεις, ωστόσο η εξέλιξη ήταν καθησυχαστική, καθώς πήρε εξιτήριο λίγη ώρα αργότερα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μιλούσε στο «DSports», μετά την απονομή του τροπαίου.

Την ώρα που περιέγραφε τη χαρά του για την κατάκτηση του πρώτου διεθνούς τίτλου του με την Μπόκα, κατέρρευσε στη φυσούνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Παρέδες κατάφερε αρχικά να σηκωθεί και να κατευθυνθεί μόνος του προς τα αποδυτήρια, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του με ασθενοφόρο σε κοντινή κλινική, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις.

Οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να παραμείνουν στο πλευρό του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η αναχώρηση της αποστολής για την Αργεντινή.

Τα νέα, πάντως, ήταν καθησυχαστικά. Ο Αργεντινός μέσος δεν χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για το βράδυ, καθώς πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου συνέχισε τους πανηγυρισμούς μαζί με τους συμπαίκτες του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτός ο τίτλος είναι από τους πιο σημαντικούς της καριέρας μου. Χωρίς αμφιβολία.

Λόγω του τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος για μένα, λόγω του τι σημαίνει να κερδίζω ξανά έναν διεθνή τίτλο μετά από τόσο καιρό, μετά από όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας», είχε δηλώσει.

«Από την ημέρα που έφυγα, το σκεφτόμουν αυτό. Λαχταρούσα να επιστρέψω, να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου δίνουν οι οπαδοί με τίτλους . Δεν έχω τίποτα άλλο παρά λόγια ευγνωμοσύνης», συνέχισε. «Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, φέρνοντάς τους χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω αυτήν την ομάδα γιατί δίνουν ό,τι μπορούν για να σου φέρουν χαρά και σήμερα οι οπαδοί είναι χαρούμενοι», κατέληξε.

Ο λόγος της κατάρρευσης

Ο Παρέδες είχε ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία η Μπόκα επικράτησε με 2-0.

Διαφήμιση

Η υψηλή θερμοκρασία και η έντονη υγρασία στην Μπαρανκίγια τον ανάγκασαν να ζητήσει αλλαγή, με τον Τομάς Μπελμόντε να περνά στη θέση του στο 58ο λεπτό.

Η κατάστασή του είχε προκαλέσει ανησυχία και στον πάγκο, καθώς οι Άνταμ Μπαρέιρο και Ροντρίγκο Μπατάλια προσπαθούσαν να τον δροσίσουν κάνοντας αέρα με τις φανέλες τους, ενώ του είχε τοποθετηθεί και πάγος στον αυχένα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η αρτηριακή του πίεση είχε πέσει εξαιτίας της αποπνικτικής ζέστης και της υψηλής υγρασίας.