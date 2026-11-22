Ένταση επικράτησε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους Κρου, με τον Λιονέλ Μέσι να χάνει την ψυχραιμία του και να πρωταγωνιστεί σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Ο Αργεντινός επιτέθηκε με την μπάλα στον Γκονζάλο Τάπια, πετώντας την με δύναμη στο πρόσωπό του, ωστόσο απέφυγε την αποβολή.

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Όλα ξεκίνησαν όταν ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι ετοιμαζόταν να εκτελέσει πλάγιο άουτ. Ο Τάπια στάθηκε μπροστά του, προσπαθώντας να εμποδίσει την άμεση επαναφορά της μπάλας, με την κίνησή του να προκαλεί την αντίδραση του Μέσι.

Ο διαιτητής τιμώρησε τον Αργεντινό με κίτρινη κάρτα, εκτιμώντας ότι η ενέργειά του δεν συνιστούσε βίαιη συμπεριφορά που θα δικαιολογούσε την απευθείας αποβολή.

Έτσι, ο Μέσι παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, χωρίς να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα.