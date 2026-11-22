Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση της Χαλ με την Μπράιτον (22/11, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας περιμένει την ευκαιρία του από τον πάγκο.

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Οι ενδεκάδες στο Χαλ – Μπράιτον

Χαλ: Τζολάκης, Κόιλ, Ατζάγι, Μέντι, Στράουντ, Σλέιτερ, Ιροεγκμπούναμ, Κρουκς, Μπελούμι, ΜακΜπέρνι, Τσο.

Στον πάγκο: Μπάτλαντ, Τζάιλς, Τόμας, Χιέρτο-Νταλ, Ίγκαν, Νόρτον-Κάφι, Χέρινγκτον, Γκουρνά-Ντουάτ, Βαζ.

Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Ντανκ, Τζορτζίνιο, Γκρος, Τσέμα, Κοστίνια, Μποσκάλι, Γκόμες, Αϊάρι, Ντε Κάιπερ, Βούσκοβιτς.

Στον πάγκο: Στιλ, Χίνσελγουντ, Μιντέ, Οσμάν, Κωστούλας, Καντίογλου, Βίφερ, Σβόμποντα.