Στο ραντάρ στελεχών εντός και εκτός της ΝΔ μπαίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις που είχε ο Αντώνης Σαμαράς στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Μάλγαρα, Κατερίνη), στη Φθιώτιδα και στη Θεσσαλία την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21/11).

Οι πρώτες περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού στην περιφέρεια ερμηνεύονται ως πρώτα ανοίγματα σε επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε απογοητευμένα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στελέχη – για «πορεία προς τον λαό» κάνουν λόγο υποστηρικτές του.

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Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη περιλάμβανε για σήμερα, Κυριακή, συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ Φιλόθεο, ωστόσο ο Σαμαράς διέκοψε εκτάκτως το πρόγραμμά του, επιστρέφοντας χθες το βράδυ (με την τελευταία πτήση) στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε ούτε η συνάντηση με νέους που είχε προγραμματιστεί για το σαββατόβραδο.

Ηδη το σαμαρικο στρατόπεδο προετοιμάζει την άμεση επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη – μια περιοχή στην οποία η ΝΔ καταγράφει επίμονες πιέσεις ενώ είναι ισχυρή η καραμανλική βάση. Ο Σαμαράς σκοπεύει να ανηφορίσει στον Βορρά ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (28-29/11), προγραμματίζοντας ξανά τόσο το ραντεβού με νέους, όσο και τη συνάντηση με τον μητροπολίτη.

Σημειωτέον μερικά 24ωρα νωρίτερα θα βρίσκεται στην πόλη ο έτερος πρώτην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ο Μακεδόνας θα κλείσει εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη (μια εκδήλωση που θα ανοίξει ο Ευάγγελος Βενιζέλος) την προσεχή Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.

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Από το περιβάλλον Σαμαρά η ακύρωση του προγράμματος και αποχώρηση του Σαμαρά από τη Θεσσαλονίκη με την τελευταία βραδινή πτήση για την Αθήνα έγινε λόγω συνάντησης με ξένο αξιωματούχο, που ανήκει στο φιλικό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργό. Αρχικά κάποιοι μίλησαν για ένα μικρό θέμα υγείας, ωστόσο οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκρινε αναγκαίο να προλάβει τη συνάντηση που εκτάκτως κλείστηκε στην Αθήνα με ένα πρόσωπο από τις ΗΠΑ, με το οποίο ο Σαμαράς γνωρίζεται από τα χρόνια του Χάρβαρντ.

Το βέβαιο είναι ότι η συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του, καθώς και τοπικών εκπροσώπων, την οποία ήθελε του ο πρώην πρωθυπουργός έγινε κανονικά στο «Μακεδονία Παλλάς» το απόγευμα του Σαββάτου. Από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνη της Βούλας Πατουλιδου. Και αυτό γιατί η χρυσή ολυμπιονίκης του 1992 και νυν περιφερειακή σύμβουλος προσεγγίζεται εδώ και πολύ καιρό ταυτόχρονα από τη ΝΔ και από τη σαμαρικη πλευρά.

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Η ίδια έχει ρεύμα στη Θεσσαλονίκη ενώ προ μηνών (το καλοκαίρι) είχε συναντήσεις διαδοχικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Οσο κι αν η χθεσινή εγκάρδια συνάντηση με τον Σαμαρά δεν θα πρέπει να εκληφθεί αυτομάτως ως επισφράγιση μιας υποψηφιότητας της Πατουλίδου με το κόμμα Σαμαρά, επιβεβαιώνεται η εγγύτητα των δύο πλευρών.

Άλλες παρουσίες που σήκωσαν συζητήσεις ήταν ο Γιώργος Ορφανός και ο Σάββας Αναστασιάδης. Δεν αναμένεται οι ίδιοι να είναι υποψήφιοι όμως η παρουσία των παιδιών τους στον χώρο, ενισχύει τις πληροφορίες για υποψηφιότητα της Ηρώς Ορφανού και του Νίκου Αναστασιαδη στην Α’ και στη Β’ Θεσσαλονίκης αντιστοίχως. Εκεί ήταν μεταξύ άλλων οι Κώστας Κιλτίδης, Σάββας Καλεντερίδης, Άρης Μουσιώνης, Γιώργος Αρβανιτίδης (πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ), αυτοδιοικητικοι όπως κι Μάκης Κυριζίδης, Σωκράτης Δημητριάδης, Δημήτρης Κίρλας, Πέτρος Αταμιάν κλπ.