Ανησυχία επικρατεί στην Μπάγερν Μονάχου για την κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της «BILD», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός παρουσίασε ακόμη ένα επεισόδιο επιληπτικής κρίσης.

Η νέα υποτροπή φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11), εντείνοντας τον προβληματισμό γύρω από την πορεία της αποκατάστασής του.

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Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει λειτουργική νευρολογική διαταραχή, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει ήδη προκαλέσει δύο επιληπτικές κρίσεις τον περασμένο Αύγουστο.

Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ενώ οι γιατροί φέρονται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής του.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων για τον παίκτη, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του υψηλού συμβολαίου του.

Θέση απέναντι στη στάση της διοίκησης πήρε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάγερν και διεθνής με την εθνική Γερμανίας, Στέφαν Έφενμπεργκ, μιλώντας στην εκπομπή «SPORT1 Doppelpass».

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Ο παλαίμαχος άσος άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια η κατάσταση του Μουσιάλα, ζητώντας από τους ανθρώπους του συλλόγου να αναλάβουν την ευθύνη των δηλώσεών τους.

«Ένας τραυματίας παίκτης πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Με κάθε τρόπο, ειδικά δημόσια. Ένας άρρωστος παίκτης πρέπει να παρακολουθείται ακόμη πιο στενά και να προστατεύεται πάνω απ’ όλα.

Αυτή η επικοινωνία από τη διοίκηση της Μπάγερν ήταν καταστροφική! Πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα και κατηγορηματικά», τόνισε αρχικά και έπειτα εξερράγη:

«Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει! Ούτε καν σε αυτές τις εποχές, ούτε καν στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για ένα άτομο που πάσχει από μια ασθένεια.

Γι’ αυτό με ενοχλούσε τόσο πολύ να τους ακούω να μιλούν τόσο αρνητικά για έναν παίκτη λόγω μιας ασθένειας. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και αυτό που θα περίμενα είναι μια συγγνώμη από τη διοίκηση».