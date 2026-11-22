Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο έως το τέλος Νοεμβρίου, χάνοντας σημαντικό μέρος της φετινής σεζόν

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να τοποθετείται σε βάθος αρκετών μηνών.

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Ο τραυματισμός σημειώθηκε στην αναμέτρηση με τη Νις, το Σάββατο (21/11), για την 11η αγωνιστική της Ligue 1, στην οποία η Παρί επικράτησε με 3-2.

Η γαλλική ομάδα γνωστοποίησε επίσημα τη διάγνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο 21χρονος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε επέμβαση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Παρί Σεν Ζερμέν

«Ο Ντεζιρέ Ντουέ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ligue 1 με τη Νις, το Σάββατο. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος του μήνα».

Μεγάλο διάστημα εκτός δράσης

Η αποθεραπεία από έναν τέτοιο τραυματισμό απαιτεί αρκετούς μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ντουέ θα χάσει σημαντικό μέρος της φετινής σεζόν.

Η απουσία του αποτελεί σημαντική απώλεια για την επιθετική γραμμή της Παρί, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο Champions League.

Παράλληλα, ο Γάλλος διεθνής δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η αναμέτρηση με την Ισπανία τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Nations League.