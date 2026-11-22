Η κόρη της εκλιπούσης, Βικτώρια Δέλλα, ξεκίνησε σπουδές ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάνοντας τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, ιδιαίτερα περήφανο

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της. Εκτός από τον Τραϊανό Δέλλα και την 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, τη μεγάλη της απώλεια βιώνουν και στενοί φίλοι της, όπως ο Γιώργος Ντάβλας.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, λίγα εικοσιτετράωρα πριν συμπληρωθούν έξι μήνες από την ημέρα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, ο Γιώργος Ντάβλας προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

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Ο Γιώργος Ντάβλας ανέφερε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την αγαπημένη του φίλη, που βρίσκεται πλέον στον Παράδεισο, ούτε και τις κοινές τους στιγμές και τα αστεία του παρελθόντος.

«Έξι μήνες από την ημέρα που πήγες στον Παράδεισο. Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη. Δεν θα ξεχάσω τις πλάκες μας με τον Μιχάλη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ντάβλας στην ανάρτησή του για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου, στο νέο επεισόδιο του «The Voice», η Βικτώρια Δέλλα, κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, στήριξε τη φίλη της Ραφαέλα που διαγωνίστηκε στον δημοφιλή τηλεοπτικό διαγωνισμό και εμφανίστηκε στον «αέρα» μέσω βιντεοκλήσης.

Η Βικτώρια Δέλλα, μερικούς μήνες μετά την τραγική απώλεια της μητέρας της, κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, ξεκινώντας σπουδές στην Κύπρο. Σπουδάζει ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάνοντας τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, ιδιαίτερα περήφανο.