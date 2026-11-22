Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέδειξε νικητή τον Σπύρο Κοντό μετά από σειρά αναμετρήσεων με στόχο την ηλικιακή ανανέωση του κόμματος

Με αισθητική εμπνευσμένη από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto» (GTA) πλασαρίστηκαν τα πολιτικά debate νέων, ηλικίας 18-35 ετών, με κριτές υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη στη νεοδημοκρατική έδρα. Μετά από νοκ-άουτ τρίλεπτες αναμετρήσεις, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανάρτησε το… «we have a winner» (έχουμε νικητή), τον νεαρό Σπύρο Κοντό, τον οποίο ξεχώρισε η κριτική επιτροπή στους διαδοχικούς γύρους «μάχης» των ζευγαριών.

Ο νεαρός έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και μόλις ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Εγκληματολογία ενώ μέχρι χθες δεν εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος με ρόλο σε γαλάζια οργάνωση.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι συμμετέχοντες – ενεργά μέλη τοπικών οργανώσεων της ΝΔ και όχι μόνο – παρουσίαζαν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματά τους (ο ένας ως μέλος της συμπολίτευσης, ο άλλος ως αντιπολιτευόμενος) σε ατζέντες όπως το ψηφιακό κράτος, η υγεία, η παιδεία, η άμυνα και η ασφάλεια. Σε εκείνες που η κυβέρνηση επιδιώκει να προτάσσει «πεπραγμένα», επιχειρώντας να στήνει πεδία σύγκρισης με τους πολιτικούς αντιπάλους της εκεί που τη βολεύει περισσότερο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Βέβαια, στην άτυπη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο η γαλάζια αλληλοϋποστήριξη και η «ενιαία φωνή» στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου είναι ζητούμενα – τέτοιες οδηγίες έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο υπουργικό συμβούλιο, και στην κοινοβουλευτική ομάδα, και στο κόμμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι την ώρα που στη ΝΔ αναγνωρίζουν τις μαύρες τρύπες τους στη νέα γενιά και επιχειρούν εκ νέου «ανοίγματα» και ένα «φρεσκάρισμα» στην εικόνα του κόμματος, τα γαλάζια «σκαουτινγκ» (ανεξάρτητα από τη σαββατιάτικη διαδικασία των debate) δεν συζητιούνται πάντα με ενθουσιασμό στο παρασκήνιο. Κάποιοι… δεν χαίρονται με την προοπτική να προωθούνται στις νεοδημοκρατικες λίστες ξαφνικά από κεντρικά, παίρνοντας επικοινωνιακό προβάδισμα, όπως θεωρούν, νέα πρόσωπα. Εξάλλου ήδη νυν βουλευτές και υποψήφιοι δουλεύουν με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες και με προσωπική κινητοποίηση στις εκλογικές περιφέρειες – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενίσχυση του εσωτερικού ανταγωνισμού, τα εσωκομματικά μπρα ντε φερ και το χτίσιμο τοπικών συμμαχιών.

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Από την Πειραιώς επιμένουν πάντως ότι αυτό που έχει σημασία είναι να πέσουν γέφυρες με άφθαρτα πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα με τους νέους, καθώς και να προσφέρονται ευκαιρίες σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στην ενεργό πολιτική.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τους νέους (ΟΝΝΕΔιτες ζητούν να γίνουν θεσμός τα debate), στους τελικούς της διοργάνωσης πήραν θέση στην κριτική επιτροπή οι Άκης Σκερτσος, Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Αλεξάνδρα Σδούκου και Γιώργος Βουλγαράκης, με τον Κυρανάκη (που είχε την ιδέα και συνεργάστηκε με την ΟΝΝΕΔ) να ορίζει ως στόχο την ηλικιακή ανανέωση της ΝΔ και ενόψει των εκλογών του 2027. «Ανοίγουμε τις πόρτες μας, ανοίγουμε το κόμμα μας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν μια κομματική διαδρομή μέχρι στιγμής, έρχονται εδώ, ανεβαίνουν στο βήμα, ανοίγουν το μικρόφωνο και υπερασπίζονται τις ιδέες τους», είπε (ΑΠΕ-ΜΠΕ).