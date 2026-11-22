Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, την Τρίτη (24/11, 22:00), γνωστοποίησε η UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε ισπανική διαιτητική ομάδα για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

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Στην κορυφή της διαιτητικής ομάδας θα βρίσκεται ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο 35χρονος Ισπανός έχει διευθύνει φέτος την αναμέτρηση της Σαμπάχ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν ο διαιτητής στο ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 για το Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο και Κάρλος Άλβαρες Φερνάντες, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντες, με τον Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε να αναλαμβάνει καθήκοντα AVAR.