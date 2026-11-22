Οι αρχές πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη εκδίδουν πλέον επίσημες οδηγίες και καμπάνιες ενημέρωσης, καλώντας τους πολίτες να διατηρούν ένα «κιτ 72 ωρών» στο σπίτι

Ένας ισχυρός σεισμός, μια μεγάλη φυσική καταστροφή, μια εκτεταμένη βλάβη σε κρίσιμες υποδομές, ή πυραυλική επίθεση, μπορούν να αφήσουν ολόκληρες περιοχές χωρίς ρεύμα, πόσιμο νερό και δυνατότητα ανεφοδιασμού.

Σε αυτές τις συνθήκες, τα καταστήματα κλείνουν, οι ηλεκτρονικές πληρωμές σταματούν και η πρόσβαση σε βασικά αγαθά δυσκολεύει.

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Και πολλά άλλα χειρότερα συμβαίνουν αλλά δεν είναι του παρόντος.

Το υποθετικό αυτό φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη —από τις σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία μέχρι τις χώρες της Βαλτικής— οι αρχές πολιτικής προστασίας εκδίδουν πλέον επίσημες οδηγίες και καμπάνιες ενημέρωσης, καλώντας τους πολίτες να διατηρούν ένα «κιτ 72 ωρών» στο σπίτι.

Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να διασφαλιστεί η στοιχειώδης αυτονομία κάθε νοικοκυριού για τις πρώτες τρεις κρίσιμες ημέρες, μέχρι να κινητοποιηθούν οι κρατικοί μηχανισμοί αρωγής.

Το ελληνικό καλάθι έκτακτης ανάγκης

Γιατροί και ειδικοί διατροφολόγοι κατέληξαν ότι προτεραιότητα στον εφοδιασμό μας έχουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, υψηλής θερμιδικής αξίας, που διατηρούνται εκτός ψυγείου και δεν απαιτούν μαγείρεμα:

Πρωτεΐνη και καλά λιπαρά: Σαρδέλες και σκουμπρί σε κονσέρβα (προσφέρουν πρωτεΐνη και ω-3 λιπαρά), καθώς και σκληρά τυριά ωρίμασης (π.χ. γραβιέρα ή κεφαλοτύρι) σε σφραγισμένη συσκευασία κενού αέρος, που αντέχουν εκτός ψυγείου για αρκετές ημέρες. Μπορείτε πρώτα και κύρια να πάρετε μαζί σας τυλιγμένη σε αλουμινόχαρτο ένα μεγάλο κομμάτι φέτα. Η φέτα έχει άλμη και διατηρείται κάμποσο εκτός ψυγείου.

Υδατάνθρακες μακράς διάρκειας: Παξιμάδια ή φρυγανιές και κρίθινα κουλούρια, που αντικαθιστούν το ψωμί και διατηρούνται για μήνες.

Παξιμάδια ή φρυγανιές και κρίθινα κουλούρια, που αντικαθιστούν το ψωμί και διατηρούνται για μήνες. Συμπυκνωμένη ενέργεια: Χαλβάς από ταχίνι (ιδανική τροφή έκτακτης ανάγκης λόγω υψηλής θερμιδικής αξίας και αντοχής), παστέλι, μέλι, ταχίνι και ένα μικρό μπουκάλι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Χαλβάς από ταχίνι (ιδανική τροφή έκτακτης ανάγκης λόγω υψηλής θερμιδικής αξίας και αντοχής), παστέλι, μέλι, ταχίνι και ένα μικρό μπουκάλι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Φυτικές ίνες και μέταλλα: Σταφίδες, ξερά σύκα, καρύδια, φουντούκια, δαμάσκηνα, αμύγδαλα και φιστίκια Αιγίνης.

Σταφίδες, ξερά σύκα, καρύδια, φουντούκια, δαμάσκηνα, αμύγδαλα και φιστίκια Αιγίνης. Έτοιμα γεύματα: Κονσέρβες με όσπρια (γίγαντες, ρεβίθια) ή ντολμαδάκια γιαλαντζί που καταναλώνονται κρύα, καθώς και ελιές.

Κονσέρβες με όσπρια (γίγαντες, ρεβίθια) ή ντολμαδάκια γιαλαντζί που καταναλώνονται κρύα, καθώς και ελιές. Και εφόσον η εποχή το επιτρέπει, όπως τώρα, την απόλυτη ελληνική υπερτροφή, δηλαδή ρόδια που θα τα έχετε κοντά στο βαλιτσάκι. Τα αρπάζετε και φεύγετε.

️ Κρίσιμη σημείωση για τις κονσέρβες και το αλάτι: Πολλές κονσέρβες (όπως τα ψάρια ή οι ελιές) περιέχουν αρκετό αλάτι. Σε συνθήκες κρίσης όπου το νερό είναι περιορισμένο, οι αλμυρές τροφές αυξάνουν κατακόρυφα το αίσθημα της δίψας και την ανάγκη για κατανάλωση νερού. Προτιμήστε εκδοχές χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο ή φροντίστε να ξεπλύνετε ελαφρώς τα τρόφιμα αν υπάρχει διαθέσιμος ορός/νερό, ώστε να μην αφυδατωθείτε.

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Νερό: Η διαχείριση στο σπίτι και στη μετακίνηση

Το νερό είναι το σημαντικότερο εφόδιο. Οι διεθνείς οδηγίες συνιστούν τουλάχιστον 3 λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο ημερησίως (δηλαδή 9 λίτρα για τρεις ημέρες).

Το πρόβλημα του βάρους: Τα 9 λίτρα νερού ανά άτομο ισοδυναμούν με 9 ολόκληρα κιλά βάρος. Επομένως, είναι αδύνατον μια τετραμελής οικογένεια να κουβαλήσει 36 κιλά νερό στην πλάτη της σε περίπτωση άμεσης εκκένωσης.

Τα 9 λίτρα νερού ανά άτομο ισοδυναμούν με βάρος. Επομένως, είναι αδύνατον μια τετραμελής οικογένεια να κουβαλήσει 36 κιλά νερό στην πλάτη της σε περίπτωση άμεσης εκκένωσης. Στο σπίτι: Διατηρήστε αποθηκευμένες εξάδες νερού σε σκιερό μέρος (πλήρες απόθεμα 9 λίτρων/άτομο).

Διατηρήστε αποθηκευμένες εξάδες νερού σε σκιερό μέρος (πλήρες απόθεμα 9 λίτρων/άτομο). Στο σακίδιο μετακίνησης (Bug–out bag): Στο σακίδιο που θα πάρετε μαζί σας φεύγοντας, περιοριστείτε σε 2-3 λίτρα νερό ανά άτομο και προσθέστε οπωσδήποτε ταμπλέτες απολύμανσης νερού ή ένα φορητό φίλτρο τσέπης από το φαρμακείο, ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε νερό από άλλες πηγές στον δρόμο.

Το βασικό φαρμακείο

Το φαρμακευτικό σκέλος του κιτ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Φάρμακα πρώτης γραμμής: Παυσίπονα και αντιπυρετικά (όπως παρακεταμόλη), αντιισταμινικό (κατόπιν συμβουλής γιατρού ή φαρμακοποιού) και αντιδιαρροϊκό.

Παυσίπονα και αντιπυρετικά (όπως παρακεταμόλη), αντιισταμινικό (κατόπιν συμβουλής γιατρού ή φαρμακοποιού) και αντιδιαρροϊκό. Ενυδάτωση και καθαρισμός: Άλατα ενυδάτωσης από το στόμα (για περιπτώσεις διάρροιας ή εμετών) και αμπούλες φυσιολογικού ορού για καθαρισμό ματιών από σκόνη ή καπνό.

Άλατα ενυδάτωσης από το στόμα (για περιπτώσεις διάρροιας ή εμετών) και αμπούλες φυσιολογικού ορού για καθαρισμό ματιών από σκόνη ή καπνό. Περιποίηση τραυμάτων: Αντισηπτικό, απολυμαντικά μαντηλάκια, αποστειρωμένες γάζες, επιδέσμους, αυτοκόλλητα επιθέματα, ιατρική ταινία, γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι και θερμόμετρο.

Αντισηπτικό, απολυμαντικά μαντηλάκια, αποστειρωμένες γάζες, επιδέσμους, αυτοκόλλητα επιθέματα, ιατρική ταινία, γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι και θερμόμετρο. Προσωπική αγωγή: Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κάθε μέλους της οικογένειας για τουλάχιστον 3 έως 7 ημέρες, με ειδική πρόβλεψη (π.χ. ισοθερμική θήκη) για όσα απαιτούν ψύξη.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός

Για να παραμείνετε ασφαλείς και ενημερωμένοι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, το σακίδιο πρέπει να περιέχει:

Φακό με εφεδρικές μπαταρίες και ραδιόφωνο μπαταρίας (για παρακολούθηση επίσημων ανακοινώσεων).

Πλήρως φορτισμένο power bank και καλώδια φόρτισης.

Σφυρίχτρα (για εντοπισμό σε περίπτωση εγκλωβισμού) και πολυεργαλείο/ανοιχτήρι κονσερβών (απαραίτητο για να μην αχρηστευτούν οι κονσέρβες αν χαλάσει ο κρίκος).

(απαραίτητο για να μην αχρηστευτούν οι κονσέρβες αν χαλάσει ο κρίκος). Σπίρτα ή αναπτήρα σε αδιάβροχη θήκη.

Μετρητά (σε μικρά χαρτονομίσματα) και αντίγραφα βασικών εγγράφων (ταυτότητες, βιβλιάρια υγείας) σε αδιάβροχο φάκελο.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα σε ένα ανθεκτικό σακίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο του σπιτιού, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί αμέσως αν χρειαστεί.