Η Alice Huang, επιχειρηματίας που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, φέρεται να συνδεόταν με κύκλωμα προμήθειας ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο περιελάμβανε εικαζόμενη εγκληματική οργάνωση στην Καμπότζη, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times. Η πρώην στέλεχος της Megaspeed βρίσκεται στο επίκεντρο αμερικανικών ερευνών για πιθανή εμπλοκή του μεγαλύτερου πελάτη της Nvidia στη νοτιοανατολική Ασία στο παράνομο εμπόριο τσιπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει υποψίες ότι η Huang ήταν Κινέζα κατάσκοπος, ισχυρισμό τον οποίο το Πεκίνο απέρριψε ως «συκοφαντία».

Όπως διαπίστωσαν οι FT, γύρω από την Alice Huang είχε συγκροτηθεί ένα ευρύ πλέγμα εταιρειών που γεφύρωνε τη Nvidia με χρήστες στην Κίνα, περιλαμβάνοντας συνεργάτες υπολογιστικού νέφους, μεγιστάνες του τζόγου, διακινητές και εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες. Οι οντότητες αυτές, ενδεχομένως χωρίς να γνωρίζουν το πλήρες πλαίσιο, αποκόμισαν δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά τσιπ στην Κίνα.

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Nvidia: Το «κενό» στους ελέγχους των ΗΠΑ

Οι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν δημιουργήσει μια μαύρη αγορά δισεκατομμυρίων. «Η διακίνηση τσιπ δεν διαφέρει από τα ναρκωτικά ή τα όπλα όσον αφορά τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όμως υπάρχει αυτή η σημασία που αποδίδεται στη βιομηχανία ημιαγωγών — είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ θέλουν να καθυστερήσουν την Κίνα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Chris Clague, αναλυτής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Το δίκτυο προσέγγισε τις ΗΠΑ μέσω της Inspur. Αν και η μητρική εντάχθηκε σε «μαύρη λίστα» το 2023, η θυγατρική της στην Καλιφόρνια, Aivres, παρέμεινε εκτός και συνέχισε τις συναλλαγές με τη Nvidia, η οποία έκρινε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης.

Η εμπλοκή της Megaspeed και των κυκλωμάτων

Για την παράκαμψη των περιορισμών, πελάτες της Inspur φέρονται να ζήτησαν τη συνδρομή της Century Huatong. Η λύση προέβλεπε τη χρήση της Megaspeed, με την Alice Huang να παρουσιάζεται ως το «έμπιστο» πρόσωπο. Η Nvidia ανέφερε ότι έθεσε τη Megaspeed σε λίστα αποκλεισμού το 2025. Παράλληλα, ο Hu Xiaowei, φερόμενο στέλεχος κυκλώματος στην Καμπότζη, συμμετείχε στη μεταφορά των τσιπ, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Megaspeed πέρασε τους ελέγχους της Nvidia και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της στην περιοχή. Η Alice Huang είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Jensen Huang, με το προσωνύμιό της στους κύκλους των κινεζικών κέντρων δεδομένων να είναι «Jensen’s personal assistant». Μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και 2025, η αξία των εισαγωγών της θυγατρικής Speedmatrix από την Aivres ανήλθε σε περίπου 4,6 δισ. δολάρια. Παρά τις διασυνδέσεις με εταιρείες όπως η Tencent και η Alibaba, δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπλοκής τους στο λαθρεμπόριο. Όπως σημείωσε η Hanna Dohmen από το Georgetown University, «όταν υπάρχει σημαντική ζήτηση που δεν καλύπτεται, έχεις λαθρεμπόριο» και «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούν να επιτύχουν οι έλεγχοι εξαγωγών».