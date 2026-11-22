Τελετάρχης στη γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ήταν ο φίλος και συνεργάτης της τραγουδίστριας, Γουέιν Κόιν, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα

Η Μάιλι Σάιρους και Μαξ Μοράντο παντρεύτηκαν σε μια ρομαντική τελετή στην πρώην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό PEOPLE. Την είδηση έφερε πρώτο στο φως το Entertainment Tonight.

Στην ξεχωριστή αυτή στιγμή, δίπλα στη διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκαν η μητέρα της, Τις Σάιρους, και η αδελφή της, Νόα. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε εξωτερικό χώρο, δίπλα στην πισίνα, κάτω από μια αψίδα διακοσμημένη με λευκά λουλούδια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

🚨 EXCLUSIVE: Miley Cyrus was seen wiping a tear away from her face in emotional photos and video from her Palm Springs wedding ceremony … offering the first look of her stunning wedding dress. 🤍✨ 🎥 BACKGRID https://t.co/EUf3qXoYAY — TMZ (@TMZ) November 22, 2026

Εντυπωσιακό νυφικό και όμορφη διακόσμηση

Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, τελετάρχης της γαμήλιας τελετής ήταν ο φίλος και συνεργάτης της Μάιλι Σάιρους, Γουέιν Κόιν. Η τραγουδίστρια του «Can’t Be Tamed» εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό με ανοιχτή πλάτη, μακριά μανίκια και ψηλή λαιμόκοψη, ενώ η μεσάτη γραμμή του κατέληγε σε μακριά ουρά.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με κομψό κότσο, κρεμαστά σκουλαρίκια και μυτερές γόβες. Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, δημιουργία της Τζάκι Άις, ξεχώρισε για το διαμάντι κοπής cushion περίπου τεσσάρων καρατίων σε βάση χρυσού 14Κ, σύμφωνα με το InStyle.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο γαμπρός, ντράμερ του συγκροτήματος Liily επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Κατά την ανάγνωση των όρκων από τον Μαξ Μοράντο, η Σάιρους δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, σκουπίζοντας συγκινημένη το πρόσωπό της.

🔗: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. 📷: Backgrid — People (@people) November 22, 2026

Λευκές ανθοσυνθέσεις και εντυπωσιακά κεριά

Ο χώρος της τελετής ήταν διακοσμημένος με λευκές ανθοσυνθέσεις και μεγάλα κεριά μέσα σε διάφανους γυάλινους κυλίνδρους. Όπως αναφέρει το βρετανικό HELLO!, ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο, με παραμυθένια ατμόσφαιρα. Η θρυλική έπαυλη, γνωστή ως Twin Palms, σχεδιάστηκε το 1947 από τον αρχιτέκτονα Ε. Στιούαρτ Γουίλιαμς.

Διαφήμιση

Την προηγούμενη ημέρα, το ζευγάρι παρέθεσε το καθιερωμένο δείπνο για τα αγαπημένα του πρόσωπα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ετεροθαλής αδελφή της Μάιλι, Λίλι-Ρόουζ Πέρσελ, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα Instagram Stories της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το μενού και τη διακόσμηση.

Η Σάιρους και ο Μοράντο γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Έκαναν γνωστή τη σχέση τους το 2021, ενώ αρραβωνιάστηκαν το 2025.

DEUXMOI EXCLUSIVE 📸…Miley Cyrus & Maxx Morando exchanged vows in an intimate poolside ceremony at a private residence in Palm Springs, CA. The couple, whose romance began with a blind date, went public with their relationship in 2021 and became engaged in 2025.📸@BackgridUS https://t.co/Y6x2Ngx29B — deuxmoi (@deuxmoiworld) November 22, 2026