Η 32χρονη κόρη του ηθοποιού, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023, ανάρτησε το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Μπρους Γουίλις και Ταλούλα Γουίλις απαθανατίστηκαν σε μια τρυφερή στιγμή, με την κόρη του γνωστού ηθοποιού να τον αγκαλιάζει σε πρόσφατη φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023, εμφανίζεται στο στιγμιότυπο να κάθεται σε παγκάκι-κούνια, με φόντο καταπράσινα φυτά και τον ουρανό. Η 32χρονη κόρη του έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του και τον κοιτάζει με τρυφερότητα.

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Χωρίς λεζάντα, η Ταλούλα Γουίλις επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με δύο emoji: το ένα με τη λέξη «cool» και το δεύτερο ένα χαμογελαστό πρόσωπο με γυαλιά ηλίου.

Η κόρη του Μπρους Γουίλις συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές με τον πατέρα της μέσα από τα social media τα τελευταία χρόνια. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά τη δημοσιοποίηση της επιδείνωσης της κατάστασης του ηθοποιού, δημοσίευσε στο προφίλ της ένα ακόμα στιγμιότυπο που είχε τραβήξει ο σύζυγός της, μουσικός Τζάστιν Άσι, το 2023, σημειώνοντας: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, ο ηθοποιός βρίσκεται πλέον αποκομμένος από τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς οι περισσότεροι διάσημοι φίλοι του έχουν σταματήσει να τον επισκέπτονται, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος.

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Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν στιγμές όπου ο Γουίλις παρατηρεί τον κόσμο γύρω του με την αθώα περιέργεια ενός μικρού παιδιού, ενώ εξωτερικά δείχνει ακόμα σωματικά σθεναρός. Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν έχει επίγνωση της κατάστασής του, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε ως «ευλογία και κατάρα», καθώς τον γλιτώνει από την επίγνωση της κατάρρευσής του.

Παρά τη σταδιακή απομάκρυνση των συναδέλφων του, η οικογένειά του —η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ και τα παιδιά του— παραμένουν ένας συμπαγής τοίχος προστασίας και αγάπης γύρω του, στηρίζοντάς τον σε κάθε βήμα αυτής της επώδυνης διαδρομής.