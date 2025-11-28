Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις Έμμα Χέμινγκ-Γουίλις μίλησε δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά της προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ασθένεια του ηθοποιού.

Ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε πριν από τρία χρόνια με μετωποκροταφική άνοια, μια νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει τη μνήμη, την επικοινωνία και τις γνωστικές λειτουργίες. Σήμερα διαμένει σε εξειδικευμένη δομή, όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα σε 24ωρη βάση.

Η Έμμα εξήγησε ότι έχει οργανώσει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θα διαχειριστεί τις πιο δύσκολες στιγμές. Όπως τόνισε, αυτή η προετοιμασία επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να επικεντρώνονται στην αλληλοϋποστήριξη, αντί να ασχολούνται με πρακτικά ζητήματα σε συναισθηματικά φορτισμένες περιόδους.

Παράλληλα, καθοδηγεί τις δύο κόρες τους, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν, ώστε να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που φέρνει η κατάσταση της υγείας του πατέρα τους. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της ειλικρίνειας και της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα στην οικογένεια.

Δωρεά για επιστημονική έρευνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, ο εγκέφαλος του Μπρους Γουίλις θα δωρηθεί για επιστημονική έρευνα. Η Έμμα δήλωσε: «Αυτή η απόφαση είναι συναισθηματικά δύσκολη, αλλά επιστημονικά απαραίτητη για την κατανόηση της μετωποκροταφικής άνοιας».

Η κίνηση αυτή έχει στόχο να συμβάλει στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης και να βοηθήσει τους ειδικούς να κατανοήσουν βαθύτερα την ασθένεια που έχει επηρεάσει τόσο τη ζωή του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Η οικογένεια παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στη φροντίδα και την ψυχική ηρεμία του ηθοποιού, ο οποίος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ.