Η μετωποκροταφική άνοια, η νόσος από την οποία πάσχει ο ηθοποιός Μπρους Γουίλις και περίπου 60.000 Αμερικανοί, οφείλεται στη σταδιακή φθορά των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσωπικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν αλλαγές στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα, όπως παρορμητικότητα ή έλλειψη ενσυναίσθησης, καθώς και γλωσσικά προβλήματα, όπως δυσκολία στην εύρεση λέξεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την dailymail, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα λιγότερο γνωστό σύμπτωμα της πάθησης είναι οι εμμονικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, που συχνά επεκτείνονται στις διατροφικές συνήθειες. Οι ασθενείς μπορεί να καθηλωθούν σε ένα μόνο είδος τροφής, αρνούμενοι να καταναλώσουν οτιδήποτε άλλο, να τρώνε μη βρώσιμα αντικείμενα ή ακόμα και να παίρνουν φαγητό από τα πιάτα άλλων.

Η νευροεπιστήμονας δρ. Μαριλένα Αιέλο εξηγεί: «Αυτές οι συμπεριφορές δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα αλλά και κινδύνους για την υγεία, καθώς οι ασθενείς τείνουν να παίρνουν βάρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, χάνουν κιλά επειδή περιορίζονται εμμονικά σε μια πολύ στενή γκάμα τροφών».

Αν και ο ακριβής λόγος που η ασθένεια προκαλεί τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ξεκάθαρος, ερευνητές εκτιμούν ότι συνδέεται με μεταβολές στα σήματα του σώματος που ρυθμίζουν την πείνα και τον κορεσμό.

Δεν είναι γνωστό αν ο Μπρους Γουίλις εμφανίζει τέτοιου είδους διατροφικές εμμονές, ωστόσο η οικογένειά του έχει αναφέρει ότι δυσκολεύεται στην επικοινωνία. Η σύζυγός του, Έμα Χέμιγκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι λίγο πριν τη διάγνωση είχε παρατηρήσει πως ο ηθοποιός, άλλοτε ιδιαίτερα ομιλητικός και κοινωνικός, είχε γίνει πιο σιωπηλός και αποστασιοποιημένος.