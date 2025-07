Δημοσίευμα της Express, υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγος της Ντέμι Μουρ «έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό μη λεκτικός και φέρεται να αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες».

Ο Γουίλις δεν μπορεί πλέον να μιλήσει ή να περπατήσει ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι, λόγω της άνοιας, δυσκολεύεται να θυμηθεί τις ημέρες του στο Χόλιγουντ και τις ταινίες του από τη δεκαετία του ’90 και του 2000.

Παρόλο που η οικογένεια του ηθοποιού εξέδωσε μια σπάνια δημόσια ενημέρωση τον Απρίλιο του 2025, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές ότι η κατάστασή του θεωρείται σταθερή, τα νέα δημοσιεύματα περιγράφουν μια εξαιρετικά ανησυχητική επιδείνωση στην υγεία του Γουίλις.

Οι αναρτήσεις της κόρης του Μπρους, Ταλούλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν τον πατέρα της να φαίνεται εύθραυστος, έχουν αποτελέσει, μέχρι στιγμής, την κύρια πηγή πληροφοριών για την εξέλιξη της υγείας του.

Η σύζυγός και φροντίστρια του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 το βιβλίο με τίτλο Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, το οποίο θα περιγράφει τις εμπειρίες της στον δύσκολο αυτό ρόλο.

Η μετωποκροταφική άνοια (FTD) διαφέρει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς συχνά εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία (μεταξύ 45 και 65 ετών) και επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς μπορεί να χάσουν την ικανότητα να επικοινωνούν λεκτικά, να κατανοούν τη γλώσσα, να διαβάζουν ή να γράφουν, ενώ παράλληλα εμφανίζουν κινητικές δυσκολίες, όπως προβλήματα στο περπάτημα, τον συντονισμό και την ισορροπία.