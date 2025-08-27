Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, σύζυγος του Μπρους Γουίλις, μίλησε πρόσφατα για την πορεία της υγείας του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια.

Την Τρίτη, στην εκπομπή «Good Morning America», προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το επερχόμενο αφιέρωμα του ABC με τίτλο «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey». Στο ντοκιμαντέρ, η 47χρονη μοιράζεται με τη δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγερ την πραγματικότητα της καθημερινότητας που βιώνει η οικογένειά τους. «Ο Μπρους παραμένει πολύ δραστήριος. Η γενική του φυσική κατάσταση είναι καλή», ανέφερε η Έμα. «Αυτό που τον προδίδει είναι ο εγκέφαλός του».

Το 2022, η οικογένεια του Γουίλις είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από την υποκριτική λόγω διάγνωσης με αφασία – μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα λόγου και επικοινωνίας. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, έγινε γνωστό πως η πάθηση εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια. Στη συνέντευξή της, η Έμα Χέμινγκ επιβεβαίωσε πως ο Μπρους χάνει σταδιακά την ικανότητα να επικοινωνεί λεκτικά. «Η γλώσσα χάνεται σιγά σιγά», δήλωσε. «Όμως έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Έχουμε βρει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί του – απλώς είναι διαφορετικός».

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση ότι υπάρχουν στιγμές όπου η παλιά, φωτεινή προσωπικότητα του Μπρους επανεμφανίζεται. «Δεν είναι ολόκληρες μέρες, αλλά στιγμές», είπε. «Είναι εκείνο το γέλιο του – τόσο δυνατό. Ή όταν βλέπω μια σπίθα στο βλέμμα του, ένα χαμόγελο, και τότε μεταφέρομαι πίσω στο παρελθόν». Με φανερή συγκινησιακή φόρτιση πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο, γιατί αυτές οι στιγμές έρχονται γρήγορα και φεύγουν εξίσου γρήγορα. Είναι σκληρό. Αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που ο άντρας μου είναι ακόμη εδώ».

Η Έμα και ο Μπρους είναι παντρεμένοι από το 2009 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν. Ο ηθοποιός έχει ακόμα τρεις κόρες – τη Ρούμερ, τη Σκάουτ και την Ταλιούλα – από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ.

Το αφιέρωμα «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» θα προβληθεί στις 8 μ.μ. (ώρα ET/PT) από το ABC.