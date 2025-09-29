Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε πριν από δύο χρόνια με μετωποκροταφική άνοια (FTD), και η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη ποιο ήταν το πρώτο σημάδι που την ανησύχησε και οδήγησε στη διάγνωση.

Μιλώντας στο «Next Question» της Κέιτι Κούρικ, η Έμα ανέφερε ότι εκτός από την FTD, ο ηθοποιός πάσχει και από πρωτοπαθή προοδευτική αφασία (PPA). «Η FTD μπορεί να εκδηλωθεί με τρεις τρόπους: επηρεάζοντας τη γλώσσα, την κίνηση ή τη συμπεριφορά. Στην περίπτωση του Μπρους, πρόκειται για την PPA, δηλαδή για τον συνδυασμό FTD και PPA», τόνισε.

Όπως περιέγραψε, η πορεία της ασθένειας ήταν σοκαριστική. «Ένιωθα ότι δεν ήταν πια ο άνθρωπος που παντρεύτηκα. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να εμπιστευτείς το ένστικτό σου, να ζητήσεις βοήθεια και να επιμείνεις να σε ακούσουν οι γιατροί», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο σύμπτωμα

Η Έμα αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η ομιλία του. «Άρχισα να παρατηρώ ότι ξαναεμφανιζόταν ο τραυλισμός του. Είχε τραυλισμό ως παιδί, και ξαφνικά άρχισε να επιστρέφει», εξήγησε, σημειώνοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με άνοια σε σχετικά νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με τον νευρολόγο Μπρους Μίλερ από το UCFF, σε ηλικίες 40, 50 ή 60 ετών, όπου κάποιος θεωρείται «κατασταλαγμένος» στη δουλειά και την οικογένεια, ξαφνικές αλλαγές στην προσωπικότητα ή στη συμπεριφορά αποτελούν ένδειξη μεταβολών στον εγκέφαλο και απαιτούν άμεση διερεύνηση.

Η Έμα και ο Μπρους Γουίλις είναι ζευγάρι από το 2007. Από τη στιγμή της διάγνωσης, η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα του, ενώ σε πρόσφατο αφιέρωμα του ABC αποκάλυψε ότι μετέφερε τον ηθοποιό σε ξεχωριστό σπίτι με μόνιμη ομάδα φροντιστών.

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει, αλλά ήξερα ότι ο Μπρους θα το ήθελε. Να έχουν οι κόρες μας ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις δικές του», είπε. Το δεύτερο σπίτι τους διαμορφώθηκε σε πιο ήσυχο και λειτουργικό περιβάλλον, ώστε ο ηθοποιός να ζει με μεγαλύτερη άνεση.