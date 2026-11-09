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Στη «σκιά» της μετωποκροταφικής άνοιας ο Μπρους Γουίλις

Στη «σκιά» της μετωποκροταφικής άνοιας ο Μπρους Γουίλις
09/11/2026, 13:04
TANEA Newsroom
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Βαθιά ανησυχία προκαλεί η ραγδαία επιδείνωση της υγείας του Μπρους Γουίλις, καθώς η μετωποκροταφική άνοια (FTD) έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα του 71χρονου σταρ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, ο ηθοποιός βρίσκεται πλέον αποκομμένος από τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς οι περισσότεροι διάσημοι φίλοι του έχουν σταματήσει να τον επισκέπτονται, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν στιγμές όπου ο Γουίλις παρατηρεί τον κόσμο γύρω του με την αθώα περιέργεια ενός μικρού παιδιού, ενώ εξωτερικά δείχνει ακόμα σωματικά σθεναρός. Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν έχει επίγνωση της κατάστασής του, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε ως «ευλογία και κατάρα», καθώς τον γλιτώνει από την επίγνωση της κατάρρευσής του.

Παρά τη σταδιακή απομάκρυνση των συναδέλφων του, η οικογένειά του —η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ και τα παιδιά του— παραμένουν ένας συμπαγής τοίχος προστασίας και αγάπης γύρω του, στηρίζοντάς τον σε κάθε βήμα αυτής της επώδυνης διαδρομής.

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μετωποκροταφική άνοια Μπρους Γουίλις

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