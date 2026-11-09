Συντάξεις Δημοσίου: Ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Αλλάζει η διαδικασία – Πώς γίνεται η αίτηση

Αλλάζει από σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου. Όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία περνά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή, με τη χειρόγραφη υποβολή να αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και καλύπτει αιτήματα για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή, καθώς και παροχές από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

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Στόχος της αλλαγής είναι να περιοριστούν τα διοικητικά βήματα και η γραφειοκρατία, ώστε οι αιτήσεις να διαβιβάζονται και να εξετάζονται με ταχύτερο τρόπο.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στον e-ΕΦΚΑ

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.e-efka.gov.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ. → Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής → Είσοδος στην υπηρεσία.

Στη συνέχεια επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική προϋπόθεση: για να ολοκληρωθεί οριστικά η υποβολή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να έχει γίνει λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

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Τι ισχύει αν δεν αναγνωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία

Σε περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του αιτούντος, θα πρέπει να προηγηθεί η επικαιροποίησή τους.

Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ που αντιστοιχεί στον τόπο κατοικίας του, έχοντας μαζί του την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τι γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή

Η ηλεκτρονική κατάθεση δεν ολοκληρώνει από μόνη της τη συνταξιοδοτική διαδικασία. Ακολουθούν συγκεκριμένα υπηρεσιακά βήματα για τη διαβίβαση και τον έλεγχο του φακέλου.

Αρχικά, ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το παραδίδει στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

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Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ή έντυπο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ) ή το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Ο φάκελος, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα υπηρεσιακά έγγραφα, διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα, ανάλογα με την περίπτωση:

Στον e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, Τ.Κ. 10557.

Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στη διεύθυνση Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10551, όπου απαιτείται.

Για κάθε αίτηση αποστέλλεται και το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο. Με βάση αυτά τα στοιχεία προχωρά η εξέταση του αιτήματος και η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης ή της σχετικής διοικητικής πράξης.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα διοικητικά ζητήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 1555, χωρίς χρέωση, ή να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα 1555.gov.gr.

Για θέματα που αφορούν ειδικά το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, η ενημέρωση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.mtpy.gr.