Ο 49χρονος Αρχιμανδρίτης που αναζητείται για το κύκλωμα πλαστών έργων τέχνης βρίσκεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, στην Αμερική και προτίθεται να τεθεί στη διάθεση των Αρχών

Στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης βρίσκεται ο 49χρονος Αρχιμανδρίτης που αναζητούν οι Αρχές, το όνομα του οποίου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα media στην Αυστραλία για διπλή ζωή, «ροζ» σκάνδαλο και καταγγελίες περί κατασπατάλησης δωρεών πιστών.

Η υπόθεση με τα 35 πλαστά έργα τέχνης που εντόπισε το ελληνικό FBI άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία μέσω email στην Αστυνομία. Σύμφωνα με αυτή, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν ανέβει προς πώληση δύο πίνακες που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη και συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι επρόκειτο για ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης. Έτσι, στις 21 Νοεμβρίου, έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι», συνελήφθη ένας 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου Αρχιμανδρίτη.

Τα δημοσιεύματα στην Αυστραλία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο 49χρονος κατηγορούμενος δεν ανήκει στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στους παλαιοημερολογίτες, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει απομακρυνθεί και από εκεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν από τρία χρόνια, το όνομά του –τόσο το κανονικό όσο και το ιερατικό– είχε εμπλακεί σε δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου για διπλή ζωή και ένα «ροζ» σκάνδαλο. Σύμφωνα με όσα είχαν γραφτεί τότε έπειτα από έρευνα ντετέκτιβ, ο 49χρονος διατηρούσε προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών μεταξύ ανδρών, ανταλλάσσοντας φωτογραφικό και ροζ υλικό και κλείνοντας ραντεβού.

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Μάλιστα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι για να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούσε χρήματα που δίνονταν ως δωρεές στον ναό όπου ιερουργούσε, κυρίως από ηλικιωμένους. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειου που χρησιμοποίησε φωτογραφίες του χωρίς να τις έχει στείλει ο ίδιος.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Για τη νέα υπόθεση με τα πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του 49χρονου ανέφερε ότι ο εντολέας του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική και σκοπεύει να τεθεί στη διάθεση των Αρχών:

«Ο 49χρονος με κάλεσε μετά τη δημοσίευση και με ενημέρωσε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί την υπεράσπισή μου σε σχέση με την υπόθεση. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από το υλικό που υπάρχει στη δικογραφία διότι δεν έχει συλληφθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική. Θέτει τον εαυτό του στις Αρχές».

Όπως μετέφερε ο δικηγόρος του, ο 49χρονος υποστηρίζει και σε αυτή την περίπτωση ότι έχει πέσει θύμα επιτήδειου, προσκομίζοντας μάλιστα συνομιλίες που φέρεται να είχε με Έλληνα έμπορο έργων τέχνης. Παράλληλα, για τους δύο πολύτιμους λίθους που βρέθηκαν στις έρευνες, ισχυρίζεται ότι είναι εργαστηριακοί.