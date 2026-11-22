Η 23χρονη καταγγέλλει ότι η νοσηλεύτρια απέσπασε διατραπεζικά 106.020 ευρώ και επιπλέον 25.000 ευρώ από το σπίτι, ενώ η νοσηλεύτρια ισχυρίζεται πως τα χρήματα αφορούσαν δεδουλευμένα της

Μια σχέση εμπιστοσύνης που κατέληξε σε εφιάλτη βιώνει μια 23χρονη κοπέλα, η οποία μετά από σοβαρό τροχαίο το 2022 έμεινε τετραπληγική. Την περίοδο της αποκατάστασης, την φρόντιζε μια νεαρή νοσηλεύτρια, με την οποία είχαν αναπτύξει στενή σχέση.

Η καταγγελία για την νοσηλεύτρια

Από τον Ιανουάριο του 2025, η υγεία της 23χρονης άρχισε να επιδεινώνεται ανεξήγητα. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και στο MEGA, εμφάνισε παραισθήσεις και συμπτώματα που την έκαναν να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον, θυμίζοντας «την εικόνα ενός τοξικομανούς».

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Η ίδια καταγγέλλει ότι η νοσηλεύτρια της χορηγούσε εν αγνοία της βενζοδιαζεπίνες. «Ανακαλύψαμε ότι μου χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες», ανέφερε, προσθέτοντας: «Tο όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα πάνω από 2.800». Η κοπέλα εκτιμά ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, σημειώνοντας: «Μπήκα χειρουργείο. Αν δεν ήμουν 22 και ήμουν 32 ή 42, θα μπορούσα να έχω πεθάνει από καρδιακή προσβολή».

Παράλληλα, η 23χρονη διαπίστωσε ότι έλειπαν χρήματα από τον λογαριασμό της. Καταγγέλλει ότι η νοσηλεύτρια απέσπασε διατραπεζικά 106.020 ευρώ, ενώ επιπλέον 25.000 ευρώ εξαφανίστηκαν από το σπίτι. Η νοσηλεύτρια, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα αφορούσαν δεδουλευμένα της. Η 23χρονη εκφράζει την απορία της για την έλλειψη εξελίξεων στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα».

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Η μαρτυρία της μητέρας

Την ίδια αγωνία εκφράζει και η μητέρα της κοπέλας, η οποία εμπιστευόταν απόλυτα τη νοσηλεύτρια. «Μοιραζόμουν μαζί της τον πόνο και έκλαιγε και εκείνη μαζί μου», εξομολογήθηκε. Σύμφωνα με τη μητέρα, όταν η οικογένεια αντιμετώπισε τη νοσηλεύτρια, εκείνη απέδωσε τις μεταφορές χρημάτων στην ίδια την ασθενή, χαρακτηρίζοντάς την «τρελή». Η μητέρα της 23χρονης ζητά δικαιοσύνη, διερωτώμενη: «Γιατί μου ξεφτίλισες το παιδί, γιατί πήγες να μου το σκοτώσει, γιατί μου βασάνισες το παιδί». Η οικογένεια αναμένει πλέον την απόδοση ευθυνών για τα όσα καταγγέλλει.