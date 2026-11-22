Η μητέρα της φοιτήτριας περιγράφει σε ανάρτησή της τον ατελείωτο πόνο που βιώνει τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Έμμας Καρυωτάκη, της 21χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, τίμησε τη μνήμη της κόρης της, περιγράφοντας τον πόνο και το κενό που εξακολουθεί να βιώνει.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με προσωπικές στιγμές της Έμμας, ενώ τα λόγια της μητέρας της αποτυπώνουν τη δυσκολία να διαχειριστεί την απώλεια, τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία.

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«Πανέμορφή μου… 4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπό σου, το όμορφο χαμόγελό σου. 4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου. Τι κάνω εγώ εδώ; 4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ. 4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο, 4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕ ΘΕΛΩ. 4 χρόνια πόνος ατελείωτος. Μου λείπεις», έγραψε.

Το τροχαίο που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, όταν η 21χρονη Έμμα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την παράσυρση, ο οδηγός εγκατέλειψε την κοπέλα αιμόφυρτη στο οδόστρωμα και απομακρύνθηκε από το σημείο, χωρίς να της προσφέρει βοήθεια. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και μία νεαρή γυναίκα.

Η Έμμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύτηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ημέρες αργότερα.