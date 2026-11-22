Η 45χρονη εντοπίστηκε από την αστυνομία σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε κατά παράβαση σφράγισης, ενώ η συλληφθείσα φέρεται να παρακρατούσε μεγάλο μέρος των εσόδων από τα ραντεβού

Επί ένα περίπου χρόνο, μια 55χρονη φέρεται να εξέδιδε σε οίκους ανοχής μια 45χρονη, η οποία, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, είναι άτομο με αναπηρία και παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα.

Ήξερε για την αναπηρία

Η 55χρονη εκμεταλλευόταν την γυναίκα σεξουαλικά, γνωρίζοντας από πριν ότι είναι άνθρωπος με αναπηρία, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά η ειδεχθής δράση της έλαβε τέλος, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση.

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Έλεγχοι σε 10 οίκους ανοχής

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, όταν, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Είχε σφραγιστεί και λειτουργούσε

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε σε οίκο ανοχής, ο οποίος λειτουργούσε κατά παράβαση σφράγισης που είχε επιβληθεί από τον δήμο, η 45χρονη γυναίκα, για την οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι αποτελούσε θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της, η οποία επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Την πίεζε

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από έναν, περίπου, χρόνο, γνωρίζοντας εξαρχής την αναπηρία της και την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν. Εκμεταλλευόμενη την κατάσταση αυτή, φέρεται να άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να απασχοληθεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

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Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ, η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε την παθούσα σε οίκους ανοχής, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η 45χρονη εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και διέκοπτε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η κατηγορούμενη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, ασκώντας πιέσεις, δίνοντας υποσχέσεις για υψηλές χρηματικές απολαβές και χρησιμοποιώντας μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης.

Την ανάγκαζε να μην μιλάει

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αντιδράσεις.

Κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν την κατηγορούμενη στην Αθήνα και την οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.