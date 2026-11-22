Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε η Εθνική Παίδων την αναμέτρησή της με τον Παναμά, καθώς το γκολ του Παπασαραφιανού στο 90+5′ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» του Μουντιάλ U17.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς από τους νεαρούς διεθνείς.

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Οι ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας έγιναν ένα κουβάρι στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας με ενθουσιασμό μια σημαντική επιτυχία, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο.

Η πρόκριση ήρθε με δραματικό τρόπο, αφού στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ελλάδα ξεκίνησε γρήγορη αντεπίθεση.

Ο Αργυρίου έδωσε την τελική πάσα και ο Παπασαραφιανός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην Εθνική το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στη διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο:

Οι ημερομηνίες από τους «32» μέχρι τον τελικό

Όμιλοι: 19-27 Νοεμβρίου

19-27 Νοεμβρίου Φάση των «32»: 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου

30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου Φάση των «16»: 4 και 5 Δεκεμβρίου

4 και 5 Δεκεμβρίου Προημιτελικά: 8 Δεκεμβρίου

8 Δεκεμβρίου Ημιτελικά: 10 Δεκεμβρίου

10 Δεκεμβρίου Μικρός τελικός και τελικός: 13 Δεκεμβρίου