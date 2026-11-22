Με τον Ιμράν Λούζα και τον Βισέντε Ταμπόρδα στο αρχικό σχήμα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΟΦΗ, στο παιχνίδι που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Ινιάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική τετράδα βρίσκονται οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλος.

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Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Λούζα και Κάνγκουα, με τον Αντίνο στην αριστερή πλευρά και τον Λιβάι Γκαρσία στη δεξιά. Ο Ταμπόρδα θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κάνγκουα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Ντέσερς.

Στον πάγκο: Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Καμαρά, Πελίστρι, Τεττέη, Ραστόντερ.