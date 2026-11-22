Η νίκη του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα δεν έφερε αλλαγές στην κορυφή της Stoiximan GBL, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει μόνος πρώτος και αήττητος μετά τις οκτώ πρώτες αγωνιστικές.

Η ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL δεν διαφοροποίησε τα δεδομένα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα με 81-75, ωστόσο παρέμεινε στην τρίτη θέση, όπου ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι δύο ομάδες έχουν απολογισμό 7-1, αλλά βρίσκονται στο -2 λόγω της αφαίρεσης βαθμών που τους έχει επιβληθεί από το προηγούμενο πρωτάθλημα. Έτσι, παρά το ίδιο ρεκόρ, δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν την κορυφή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος μετρά έξι νίκες και δύο ήττες (6-2), ενώ στην πρώτη θέση παραμένει ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, μετρώντας οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και διατηρώντας το απόλυτο στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία: