Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την τελευταία περίοδο για να επιβάλει τον ρυθμό του στην έδρα της Καρδίτσας, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 81-75 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν δύσκολα στους «ερυθρόλευκους», όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τις λύσεις στο καθοριστικό σημείο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

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Ο Γουόρντ είχε πολυδιάστατη συνεισφορά με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Βεζένκοφ και ο Νετζήπογλου σημείωσαν από 13 πόντους. Ο Τζόζεφ πρόσθεσε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, με τον Φουρνιέ να έχει επίσης 15 πόντους και να πετυχαίνει τους 9 από αυτούς στην τελευταία περίοδο.

Για την Καρδίτσα, που πραγματοποίησε ανταγωνιστική εμφάνιση και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά, ξεχώρισαν ο Φράνσις με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο ΜακΡέι με 17 πόντους και ο Τζάκσον με 10 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ενέργεια στο παρκέ και κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Ολυμπιακού από τα πρώτα λεπτά.

Με τον Τέρνερ να δίνει λύσεις στην επίθεση και την Καρδίτσα να κερδίζει μάχες στα ριμπάουντ, το σκορ έφτασε στο 9-9 στο πέμπτο λεπτό.

Οι Πειραιώτες πήραν τελικά ένα μικρό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου, κλείνοντάς την στο 24-21, με τον Γουόρντ και τον Νετζήπογλου να έχουν ήδη σημαντική επιθετική συνεισφορά.

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Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Καρδίτσα να παραμένει κοντά και να εκμεταλλεύεται τα λάθη των φιλοξενούμενων. Ο ΜακΡέι έδωσε σημαντικές λύσεις, ενώ ο Γκίκας ισοφάρισε σε 33-33.

Ο Γουόρντ και ο Φουρνιέ απάντησαν με ένα σερί 7-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 40-33, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν ξανά και πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-41 υπέρ του Ολυμπιακού.

Το +7 της Καρδίτσας και η αντίδραση των «ερυθρόλευκων»

Στην τρίτη περίοδο η Καρδίτσα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της και εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό διάστημα του Ολυμπιακού για να περάσει μπροστά με 55-48 στο 26′.

Ο Φράνσις συνέχισε να αποτελεί βασική απειλή για το καλάθι των Πειραιωτών, ενώ ο Τζάκσον δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε μέσα από τα τρίποντα του Νετζήπογλου και του Βεζένκοφ, που έφεραν τη διαφορά στον πόντο (55-54).

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Ο φόργουορντ έδωσε στη συνέχεια ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του με εύστοχες βολές, φτάνοντας τους 13 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, η Καρδίτσα έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 59-56.

Το καθοριστικό σερί στην τελευταία περίοδο

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός βρήκε την ενέργεια και την αποτελεσματικότητα που του έλειπαν προηγουμένως. Με πρωταγωνιστές τους Τζόζεφ, Εντζάι και Γουόρντ, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 10-0 και μετέτρεψαν το 56-59 σε 66-59 στο 33′.

Η Καρδίτσα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε σε 66-64, εκμεταλλευόμενη διαδοχικά λάθη των αντιπάλων της.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Φουρνιέ έδωσε πολύτιμες λύσεις, συνεισφέροντας με τέσσερις πόντους, ένα ριμπάουντ και μια σημαντική αμυντική προσπάθεια για το 72-66 στο 37′.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν εκ νέου στους δύο πόντους (72-70), όμως ο Τζόζεφ ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Χολ, διαμορφώνοντας το 75-72.

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Ο ίδιος ο Χολ σκόραρε λίγο αργότερα για το 77-72, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση των Πειραιωτών, οι οποίοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελικό 81-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 10, Τέρνερ 11, Μουρ, Πασαγιάννης, ΜακΡέι 17, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 21, Μπίλαλης, Καμπουρίδης 3, Μπατατέγας, Ρούμογλου, Γκίκας 6.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ, Φουρνιέ.