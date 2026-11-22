Ο Αργεντινός εξτρέμ αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ εμφανώς συγκλονισμένος, με την ομάδα να αναμένει τις ιατρικές εξετάσεις για τη διάγνωση

Μεγάλη ανησυχία επικράτησε στο ΟΑΚΑ πριν καν συμπληρωθούν πέντε λεπτά αγώνα, όταν ο Σαντίνο Αντίνο έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας συναγερμό στον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός εξτρέμ έπιασε αμέσως το αριστερό του γόνατο, δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους.

Η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να σηκωθεί και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου. Μάλιστα, επιστρατεύτηκε φορείο για τη μεταφορά του εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

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Οι συμπαίκτες του έσπευσαν αμέσως στο πλευρό του, προσπαθώντας να τον εμψυχώσουν, σε μια στιγμή που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων».

Πλέον, υπάρχει αγωνία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του, με τους φόβους για τραυματισμό στους συνδέσμους του γόνατος, ακόμη και για ρήξη χιαστού, να είναι έντονοι. Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.