Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Τετάρτη (25/11, 21:15), για τη EuroLeague.

Η παρουσία του Μιλουτίνοφ θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Πειραιά, με την τελική απόφαση για τη συμμετοχή του να αναμένεται ενόψει της αναμέτρησης με την ισραηλινή ομάδα.

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Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.

Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στο Κύπελλο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση.

Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».

«Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες.

Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».

Για την πιθανότητα επιστροφής του Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στη Χάποελ:

«Νομίζω πως ναι. Γενικά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είναι έτοιμος».