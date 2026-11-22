Σχεδόν οκτώ χιλιάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη Τουπανσιρετά, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής για την παροχή βοήθειας

Ο απολογισμός των θυμάτων που προκάλεσε η καταιγίδα, η οποία κατέστρεψε την πόλη Τουπανσιρετά, στη νότια Βραζιλία, αυξήθηκε, με 5 νεκρούς και 265 τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Μια σφοδρή καταιγίδα, με ανέμους να πνέουν με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα, έπληξε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο αυτήν την αγροτική κοινότητα με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

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Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, σχεδόν 8000 από τα 8600 σπίτια της πόλης υπέστησαν ζημιές από αυτήν την καταιγίδα, η οποία, σε λιγότερο από μία ώρα, ξεκόλλησε στέγες, κατέστρεψε τοίχους, ξερίζωσε δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης και άφησε την περιοχή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Σχεδόν το σύνολο των κατοίκων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όμως μονάχα περίπου 40 εξ αυτών χρειάστηκε να βρουν προσωρινά στέγη σε δημόσια καταφύγια, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε χθες την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα υπουργεία να κινητοποιήσουν πόρους για τα θύματα της καταιγίδας.

Περίπου 200 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν για να συνδράμουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών και τον καθαρισμό των δρόμων και μια ιατρική ομάδα ανέλαβε να αξιολογήσει το τοπικό σύστημα υγείας, καθώς το νοσοκομείο της Τουπανσιρετά υπέστη ζημιές.

Douglas Dummel and Mariela Camargo embrace as they stand by structures damaged by a storm with heavy winds and rain in Tupancireta, Rio Grande do Sul state, Brazil, November 20, 2026. REUTERS/Diego Vara TPX IMAGES OF THE DAY

Η Πολιτική Προστασία περιέγραψε το μετεωρολογικό φαινόμενο ως μια «υπερκυτταρική» καταιγίδα, ένα είδος σφοδρής καταιγίδας που προηγείται γενικά των ανεμοστρόβιλων και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να σχηματίστηκε κατόπιν ένας ανεμοστρόβιλος.

Το 2025, η Βραζιλία κατέγραψε ένα ρεκόρ 92 ανεμοστρόβιλων και παρόμοιων φαινομένων, σύμφωνα με το Prevots, δίκτυο εθελοντών μετεωρολόγων που συνδέεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.