Η λαπαροσκοπική γαστροπηξία αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη μιας από τις πιο επικίνδυνες κτηνιατρικές καταστάσεις - Ο εξειδικευμένος κτηνίατρος χειρουργός Φιλήμονας Διαμαντής εξηγεί τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνικής.

Μπορεί μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση να αποτρέψει μια κατάσταση που, μέσα σε λίγες ώρες, ενδέχεται να στοιχίσει τη ζωή ενός σκύλου;

Η απάντηση βρίσκεται στη σύγχρονη κτηνιατρική χειρουργική και συγκεκριμένα στη λαπαροσκοπική γαστροπηξία, μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες πρόληψης της γαστρικής διάτασης και στροφής (Gastric Dilatation-Volvulus – GDV), ενός από τα σοβαρότερα επείγοντα περιστατικά στην κτηνιατρική.

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Όπως εξηγεί ο Φιλήμονας Διαμαντής, κτηνίατρος χειρουργός με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στη σύγχρονη χειρουργική (DVM, MSc, PGCert SASTS), η συγκεκριμένη κατάσταση εκδηλώνεται όταν το στομάχι διατείνεται υπερβολικά και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, προκαλώντας σοβαρή διαταραχή της αιματικής κυκλοφορίας, ισχαιμία και, χωρίς άμεση αντιμετώπιση, ακόμη και τον θάνατο του ζώου.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μεγαλόσωμοι και γιγαντόσωμοι σκύλοι με βαθύ και στενό θώρακα, όπως ο Μεγάλος Δανός, ο Γερμανικός Ποιμενικός, το Doberman και το Weimaraner.

Η πρόληψη προηγείται του επείγοντος

Η προληπτική γαστροπηξία συνίσταται στη χειρουργική καθήλωση του στομάχου στο κοιλιακό τοίχωμα, περιορίζοντας σημαντικά την πιθανότητα περιστροφής του και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο εμφάνισης GDV.

Σύμφωνα με τον Φιλήμονα Διαμαντή, η εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επιτρέπει πλέον την πραγματοποίηση της επέμβασης λαπαροσκοπικά, μέσω τριών μικροσκοπικών τομών μόλις 0,5 εκατοστού. Η τεχνική προσφέρει μικρότερο χειρουργικό τραύμα, περιορισμένο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση, με δυνατότητα επιστροφής του ζώου στην καθημερινότητά του ακόμη και μέσα σε 24 ώρες.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, βρίσκεται στην ίδια τη φιλοσοφία της προληπτικής ιατρικής: να μην περιμένουμε την εκδήλωση μιας δυνητικά θανατηφόρας κατάστασης για να αναζητήσουμε λύσεις.

Για τους ιδιοκτήτες σκύλων υψηλού κινδύνου, η συζήτηση με τον κτηνίατρό τους σχετικά με την προληπτική γαστροπηξία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Διότι, όπως επισημαίνει ο Φιλήμονας Διαμαντής, η πρόληψη είναι πάντοτε προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας επείγουσας κατάστασης που απειλεί την ίδια τη ζωή του ζώου.