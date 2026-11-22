Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή διενεργεί ήδη ελέγχους για παραπλανητικές εκπτώσεις και κρυφές χρεώσεις ενόψει της περιόδου

Με αφορμή την Black Friday που πλησιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή δημοσίευσε χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς αγορές τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, μια έκπτωση της τάξης του 40% μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς πόσο κόστιζε το προϊόν πριν την προσφορά, ποια είναι η τιμή του σε άλλα καταστήματα και ποιο είναι το τελικό ποσό που θα πληρώσει, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ενόψει της Black Friday, η Αρχή παρακολουθεί ήδη τη διαδικτυακή αγορά. Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι οι έλεγχοι εστιάζουν σε παραπλανητικές εκπτώσεις, σε κρυφές χρεώσεις και σε πρακτικές που πιέζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιαστικά.

Για ασφαλέστερες αγορές, η ΑΑΕΑ&ΠΚ συστήνει 12 συμβουλές:

Ξεκινήστε από όσα χρειάζεστε.

Πριν δείτε τις προσφορές, σημειώστε τι θέλετε να αγοράσετε και το διαθέσιμο budget. Δείτε από ποια τιμή υπολογίζεται η έκπτωση.

Η προηγούμενη τιμή πρέπει να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών και όχι η προτεινόμενη λιανική του κατασκευαστή. Συγκρίνετε το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Ελέγξτε τον κωδικό μοντέλου, τη χωρητικότητα, το περιεχόμενο της συσκευασίας και αν το προϊόν είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο. Πάρτε τον χρόνο σας.

Μη βιαστείτε λόγω ενδείξεων όπως “τελευταία τεμάχια” ή χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης. Ελέγξτε τιμή και διαθεσιμότητα. Μάθετε ποιος είναι ο πωλητής.

Βεβαιωθείτε για την επωνυμία, την έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Αν δεν μπορείτε να εξακριβώσετε ποιος πουλά το προϊόν, αποφύγετε την αγορά. Μπείτε στο κατάστημα από τη δική του διεύθυνση.

Πληκτρολογήστε εσείς τη διεύθυνση του καταστήματος για να αποφύγετε παραπλανητικούς συνδέσμους. Δείτε τι θα πληρώσετε στο ταμείο.

Ελέγξτε μεταφορικά και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Αν αγοράζετε με δόσεις ή αναβαλλόμενη πληρωμή, υπολογίστε το σύνολο.

Ελέγξτε τον αριθμό των δόσεων, τους τόκους και τα συνολικά έξοδα. Πριν εγκρίνετε την πληρωμή, ελέγξτε το ποσό και τον δικαιούχο.

Μην κοινοποιείτε τραπεζικούς κωδικούς. Αν κάτι σας φανεί ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας. Δείτε πότε θα παραλάβετε και πού γίνεται η επιστροφή.

Ελέγξτε από πού αποστέλλεται το προϊόν και ποιος καλύπτει τα έξοδα επιστροφής. Ξεχωρίστε την αλλαγή γνώμης από το ελάττωμα.

Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματία, έχετε 14 ημέρες για υπαναχώρηση. Σε φυσικό κατάστημα, ισχύει η πολιτική του καταστήματος, αλλά για ελαττωματικά προϊόντα τα δικαιώματα παραμένουν. Κρατήστε την προσφορά και την απόδειξη.

Φυλάξτε αποδείξεις και επιβεβαιώσεις παραγγελίας, καθώς και στιγμιότυπα της προσφοράς.

Η Αρχή υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις εκπτώσεων πρέπει να είναι πραγματικές, σαφείς και διαφανείς. Εικονικές μειώσεις τιμών, ψευδής δημιουργία επείγοντος και χρεώσεις χωρίς ρητή συναίνεση παραβιάζουν τις υποχρεώσεις προστασίας του καταναλωτή.

Για ηλεκτρονικές καταγγελίες, οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις kataggelies.mindev.gov.gr και 1520.gr.

Οδηγίες και από την ΕΑΚ

Παράλληλα η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εξέδωσε οδηγίες με 5 tips για ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο

1. Προστατεύστε τις πληρωμές σας, παρακολουθήστε τον λογαριασμό σας

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επιλέγετε έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρει προστασία, και μην κοινοποιείτε ποτέ στον πωλητή το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας ή η τράπεζά σας παρέχει δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις συναλλαγών, ενεργοποιήστε τις για να εντοπίσετε άμεσα τυχόν χρεώσεις από συναλλαγές που δεν έχετε εγκρίνει εσείς. Αν λάβετε ξαφνικά ένα μήνυμα που σας ζητά να πληρώσετε έξοδα παράδοσης, ελέγξτε την παραγγελία σας από την επίσημη εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της εταιρείας ταχυμεταφορών. Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο μήνυμα.

2. Διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές

Μην κοιτάτε μόνο τις αξιολογήσεις μιας επιχείρησης. Διαβάστε πρόσφατες κριτικές, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, και αναζητήστε πληροφορίες για το προϊόν και την παράδοση. Αν οι κριτικές μοιάζουν μεταξύ τους ή δεν περιέχουν ουσιαστικές λεπτομέρειες, δώστε ιδιαίτερη προσοχή.

Διαφήμιση

3. Συγκρίνετε τις τιμές

Αναζητήστε το ίδιο προϊόν στην επίσημη ιστοσελίδα του brand και σε άλλα αξιόπιστα καταστήματα. Συνυπολογίστε τα έξοδα αποστολής. Αν μια τιμή μοιάζει υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα κάτι δεν πάει καλά.

4. Μην εμπιστεύεστε άκριτα τις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν πάντα ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, ελέγξτε οι ίδιοι τα στοιχεία του πωλητή και τις πληροφορίες για το προϊόν.

5. Ελέγξτε ποιος είναι ο πωλητής

Αναζητήστε την επωνυμία της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για την παράδοση και την πολιτική επιστροφών. Αν αγοράζετε μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, ελέγξτε ποιος είναι ο πραγματικός πωλητής. Ένα καλοσχεδιασμένο και επαγγελματικό website δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα είναι αξιόπιστο.