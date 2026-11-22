«Καθόλα νόμιμη» χαρακτήρισε την αντίδραση των αστυνομικών στην επεισοδιακή καταδίωξη στη Συγγρού ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος

Τη στάση των αστυνομικών κατά την επεισοδιακή καταδίωξη γυναίκας οδηγού στη λεωφόρο Συγγρού υπερασπίστηκε ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, απαντώντας στις επικρίσεις περί υπερβολικής αντίδρασης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, ο κ. Βλάχος δικαιολόγησε την κίνηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. να σπάσουν το τζάμι του οχήματος για να την ακινητοποιήσουν, εξηγώντας ότι κλήθηκαν να αποφασίσουν σε κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποτρέψουν ένα σοβαρό τροχαίο. «Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη», τόνισε, δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους του για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.

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«Αν προκαλούσε θανατηφόρο τροχαίο, σήμερα θα κάναμε άλλη συζήτηση»

Σχολιάζοντας τα πλάνα από την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ διευκρίνισε πως οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόβλεπτη οδηγό, η οποία, κατά τα λεγόμενά του, είχε αποπειραθεί νωρίτερα να εμβολίσει υπηρεσιακές μοτοσικλέτες. «Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να εγκλωβίσουν το αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο έπρεπε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο νέας επικίνδυνης κίνησης της οδηγού. «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», τόνισε, εξηγώντας ότι εάν η γυναίκα έβαζε όπισθεν, εμβόλιζε το περιπολικό και επέστρεφε στη Συγγρού, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα με διερχόμενη μοτοσικλέτα. «Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού», πρόσθεσε.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν ασκήθηκε βία στη γυναίκα κατά τη σύλληψή της. «Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς σταματάμε ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο»

Ο κ. Βλάχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συναντούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια καταδιώξεων, υπογραμμίζοντας πως οι τρέχουσες οδηγίες δεν κρίνονται επαρκείς για την επιτυχή διαχείριση ανάλογων συμβάντων.

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», σημείωσε.

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Όπως εξήγησε, ένας αστυνομικός με υψηλό αίσθημα καθήκοντος καλείται συχνά να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια καταδίωξη χωρίς τραυματισμούς.

Η καταδίωξη ξεκίνησε εχθές μεσημέρι από τη Δάφνη, συνεχίστηκε στη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ασημί Opel Corsa.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, η οδηγός κινούνταν επικίνδυνα, πραγματοποιούσε προσπεράσεις, έμπαινε αντίθετα σε μονόδρομους και επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που την ακολουθούσαν με μοτοσικλέτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχαν λάβει οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε χάσει τον έλεγχο και δεν είχε πλήρη συναίσθηση της κατάστασης.

Εν τέλει, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού, προχωρώντας στη θραύση του κρυστάλλου ώστε να εισέλθουν στο όχημα και να συλλάβουν την οδηγό, η οποία κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», υπογράμμισε ο Αντώνης Βλάχος.