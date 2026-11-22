Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τους έξι βαθμούς στον όμιλο, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει με το ίδιο σκορ (2-1) και της Αιγύπτου στην πρεμιέρα

Με γκολ του Παπασαραφιανού στις καθυστερήσεις, η Εθνική Παίδων επικράτησε με 2-1 του Παναμά και εξασφάλισε την παρουσία της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17.

Παρότι η Ελλάδα δέχθηκε την ισοφάριση στο 85ο λεπτό, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να απαντήσει και να πάρει τη νίκη με buzzer beater. Έτσι, έφτασε τους έξι βαθμούς στον όμιλο, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει με το ίδιο σκορ (2-1) και της Αιγύπτου στην πρεμιέρα.

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