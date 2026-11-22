Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε τους Ορτέγκα, Σάλιακα, Πιρόλα, Ρέτσο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνη, Μπέιλι, Ζότα και Μάριους για το αρχικό σχήμα των ερυθρολεύκων

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Stoiximan Super League, φιλοξενώντας τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν το τρίποντο και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, γνωστοποιώντας τους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν απέναντι στον «Γηραιό».

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Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα, Μάριους.